Vergi usulsüzlüğüne göz açtırılmayacak

İş dünyasında bazı işletmeler tarafından yapılan "kayıt dışı" uygulamalar ülke ekonomisi başta olmak üzere toplumsal yapının bozulmasına kadar birçok alanda ülkemize ciddi zararlar veriyor. Kötü niyetli bazı vergi mükellefleri; kazançlarını gizlemek, daha az vergi vermek ya da hiç vergi ödememek her türlü yolu deniyor. Atalarımız bozuna demiyor "binayı çalan kılıfını hazırlar" diye.

Artık yolun sonuna gelindi.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bey'in kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında ciddi denetimlere başlandı. Artık sahalarda vergi müfettişleri usulsüzlüğe göz açtırmayacak.



DÜRÜSTLÜK VE AHLAK

Denetimler Vergi Usul Kanunu kapsamında detaylı bir şekilde yapılacak. Örneğin IBAN üzerinden yapılan para transferleri, KDV oranlarının farklı gösterilmesi, işi usulüne uygun yapılıp yapılmadığı gibi tüm konular titizlikle incelenecek ve gerekli cezalar verilecek.

Küçük, Orta ve Büyük tüm işletmeler sıkı bir denetime giriyor. Piyasada son dönemlerde IBAN'la gönderimin özellikle küçük ve orta ölçekli bazı firmalar bunu yaptığına şahit olduk. Bir gün gittiğim bir mağaza da IBAN'a gönderim yapabilirsiniz" diyen bir satıcı ile karşılaştım. Satıcı "kredi kartı ile öderseniz 2000 TL, nakit ya da IBAN'la öderseniz 1700 TL fiyata ürünü alabilirsiniz" dedi.

Bende "sattığınız her ürün için fiş vermek zorundasınız, bu yaptığınız doğru değil, sizin vergi levhanız yok mu? Bu işlem kayıt dışına girer" dedim ve satıcı ile aramızda tartışma çıktı.

Tabii ki oradan alışveriş yapmadan ayrıldım. Ancak bu tarz uygulamaların piyasada sıklıkla yaşandığına dair çevremden bilgiler aldım. Örneğin internet gitti veya POS çalışmıyor, ödemeyi IBAN'la yapabilirsiniz gibi mazeret sunuluyor. Artık kimse sessiz kalmayacak. Bakan Şimşek'in vergi usulsüzlüğüne sessiz kalınmaması için sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

Bakan "İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10'u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebileceğini açıkladı. Tüm bu şikayetlere gerek kalmadan yapılmaması gerekirdi.

Bu bizim tarihimiz için acı bir durumdur. Halbuki, dürüstlük ve ticaret ahlakı bir girişimcinin en önemli misyonu olmalıdır.

Dürüstlük her zaman bereket getirmiştir. Maalesef ticaret ahlakı çok yetersizdir. Atalarımız Ahilik Teşkilatı ile tüm esnaf ve ticaret yapacaklara verdiği eğitimlerde önce dürüstlüğü ve ticaret ahlakını öğretmiştir.

Derhal bu yapıya dönmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Mesela bazı bir tıp doktorunun muayenesine gidildiğinde veya bir kuyumcudan alışveriş yapıldığında neden fatura düzenlemeyenlerle karşılaşıyoruz?

İşte vergi levhası olan her işletmenin yasal kurallara uyması şarttır.



PERİYODİK EĞİTİM ŞART

Ülkemizde vergi mevzuatı ile ilgili yeterli bilginin olmadığını görülmektedir. Aslında tüm vergi mükellefleri işyeri açmadan önce veya işyeri açtıktan sonra belirli periyotlarda düzenli olarak vergi eğitimi alması, kayıt dışı vergi işlemlerini büyük ölçüde önleyecektir.

Mükellefin dikkat edeceği tüm noktaları bilmesi gerekir. Mesela Alo Maliye 189 numaralı telefondan bilgiler gerektiğinde alınabilmektedir. Bu uzmanların işletmeleri Nace Kodlarına göre gruplara ayırıp kapsamlı bir şekilde paylaşım yapması çok faydalı olacaktır.

Ülkemizde Vergi Usul Kanunu ve uygulamalarına yönelik çeşitli düzenlemelere ihtiyaç var. Düzenli vergi ödeyen işini hakkıyla yapan vergi mükelleflerinin istek ve beklentileri bulunuyor. Diğer taraftan Kanun kapsamında İndirilecek Gider ile Kanunen Gider Kabul Edilmeyen Giderlerin yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Bu beklentileri gelecek yazımda paylaşacağım.





