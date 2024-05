Serbest mali müşavirlerin bazı talepleri var

Bir ticari işletme sahibi olan her bir girişimci Vergi Usul Kanununda belirtildiği şekilde mali müşavir ile iş sözleşmesi yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Mali müşavirlik mesleği kanunda çizgileri belirli olan özerk bir meslektir. Bir evin en mahrem odasının değeri gibi bir şirketin de en mahremi mali müşaviridir. Çünkü bir mali müşavirin mesleğini, etik ilkelere ve yasalara göre uygulaması, girişimcisinin ayakta kalması ve sürdürülebilirliği açısından için çok mühimdir. Yani işin ucunda vezir olmak da rezil olmak da vardır.Mali müşavirlerin yasalar çerçevesinde pek çok görevi bulunuyor. Stopaj, gelir vergisi, geçici vergi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, Sosyal Güvenlik ve ödemeleri, hesap takibi, faturalar, gelir-gider takibi gibi pek çok işleri yürütmektedir. Pandemi döneminde hatırlanacağı gibi pek çok iş ve mesleğe sokağa çıkma yasağı uygulanmasına rağmen mali müşavirler istisna kapsamında tutulmuştu. Son dönemde mali müşavirler iş yüklerinin çok fazla olmasından ötürü zor günler geçirdiklerini dile getiriyor. Geçtiğimiz günlerde TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 130 bin Mali Müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözümlerin hayata geçirilmesi için bir çağrıda bulundu. Kartaloğlu, devletin vergi gelirlerini toplamak ve hükümetin çeşitli alanlarda geleceğe yönelik planlamalar yapması istenilen verilerin tek elden alınması, gereksiz bilgi toplamanın önüne geçilmesi, veri toplamada kullanılan yöntemlerin sağlıklı çalışmasının büyük önem arz ettiğini ifade ederken ayrıca Mali Müşavirlerin sırtındaki iş yükünün artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını, beyan ve bildirim sayısının her geçen gün artış gösterdiğini bunun iş yetiştirme stresine yol açtığını için maalesef bazı meslektaşlarının kalp krizi geçirdiğini de ekliyor.TÜRMOB'un bazı talepleri üzerine Mali Müşavir Hatice Uman PAÇAL ile konuyu değerlendirdik. Buna göre mali müşavirin talepleri aşağıda dile getirilmektedir:Mükellef veya işverenlerden istenilen verilerin Mali Müşavirler aracılığıyla toplanılır hale gelmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığından her ay beyan sürelerinin uzatılması yerine teknolojik ve elektronik uygulamalar aracılığı ile verilerin sınıflandırılması için bir yapay zeka sisteminin kurulması,KDV tevkifatlarındaki istenen belgelerin sadeleştirilmesi, GİB üzerinden tıpkı fatura keser gibi mükellefinde işlemi yapabiliyor olması,Enflasyon düzeltilmesinin yıllık yapılması, E-defter verilme süresinin yıllık yapılması,Yasal olarak veri talep eden kurumlarla örneğin TUİK, Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu gibi tüm kamu kurumlarıyla verilerin paylaşıldığı ortak bir sistemin kurulması, aynı verilere dayalı tekrarlı beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi örneğin TUİK formlarının ve GİB'te kayıtlarının olmasına rağmen istenilen BA-BS formlarının kaldırılması, gerçek faydalanıcı bildirim formunun kaldırılması yani şirket ortaklarının bilgilerinin vergi dairesinde olmasına rağmen tekrar istenmesi gibi.Vergi beyan dönem ve sürelerinin, resmî tatil günleri dikkate alınarak düzenlemesi istenmektedir. İlaveten kurumlar vergisi henüz bitmemişken, geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılması, beyanname ekinde bilançonun da istenmesi gibi pek çok iş yükü vardır. Tüm bunların sadeleştirilmesi talep edilmektedir.Talep edilen bu düzenlemelerin hayata geçmesi ile iş hızı, doğru veri akışı, kayıt dışının önlenmesi gibi konular profesyonelce işleyecektir. Ayrıca e-veri uygulamaları sayesinde çalışma süresi "gece gündüz olan" mali müşavirler insani yaşam hakkına da kavuşmuş olacaktır.