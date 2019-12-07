Kimileri bu hareketleri profesyonellik olarak adlandırıyor, kimileri de gönülden bağlı olduğu takımdan kopup gidenleri “hain” olarak niteliyor. Ama futbol tarihi, ezeli rakibe transfer olan futbolcularla dolu

Çoğu futbolcu için bu değişim, hayatı garantilemenin ürünü profesyonel bir iş ama taraftarlar daha duygusal düşünüyor bu konuda. Ezeli rakibe giden futbolcunun bileti direkt kesiliyor, statlarda ilginç protestolar görülebiliyor. Eskiden özellikle İzmir'de futbolcular bir başka kulüpte oynamayı normal sayıyor, seyirciler de bunu normal karşılıyordu. Örneğin Karşıyaka'nın ünlü şarkütericisi Sümer Çulha, hem Karşıyaka hem de Göztepe formalarını giymişti.

Rahmetli Gode Cengiz (Kocatoros) hem Karşıyaka'da hem de Altınordu'da oynamıştı. Bu haftanın geyiklerini ezeli rakiplere transfer olduğu için taraftarların "Tukaka" deyip aforoz ettiği futbol yıldızlarına ayırdık. İşte ezeli rakibe transfer olan futbolcular:

● Tümer Metin/Beşiktaş- Fenerbahçe: Beşiktaş'a transfer olduğu dönemden F.Bahçe'ye geçişine kadar ligin en iyi 10 numaralarından biri olan Tümer, bir günlük transfer sürecinin sonunda Fener'e gitti. Ancak, transfer sezonunda verdiği demeçlerinde Beşiktaş'tan başka bir kulübe gitmeyeceğini belirtmesi ve parayı tercih edip F.Bahçe'ye gittiğine yönelik spekülasyonların var olması sebebiyle Beşiktaş taraftarının hayli tepkisini çekti.

● Wayne Rooney/Everton- Manchester United: Çok genç yaşta İngilizler'in yeni gol umudu olarak Everton kulübünde yetişen Wayne Rooney "ONCE A BLUE ALWAYS A BLUE" yani "bir kere maviysen hep mavi kalacaksın anlamındaki" tişörtü sırtına geçirdikten çok kısa bir süre sonra ezeli rakip Manchester United'a imza attı ve taraftarlar tarafından hain damgası yedi.

● Gökhan Gönül /Fenerbahçe- Beşiktaş: Gökhan'ın Beşiktaş'a geçişi F.Bahçe taraftarını o kadar kızdırdı ki, paraya esir olduğunu öne sürerek maç esnasında eski kaptanlarının üstüne dolar fırlattılar.

● Robert Lewandowski/ Borussia Dortmund -Bayern Münih: Polonyalı golcü Lewandowski, Borussia'dan, Bayern Münih'e transfer olduğunda öfkeli taraftarlar futbolcunun arabasını taşlamış, arabası paramparça olurken ölümden güç kurtulmuştu.

● Robin Van Persie/Arsenal- Manchester United: 8 yıl Arsenal forması giyen ve takımı adına sayısız gol atan Van Persie, kupasız geçen yılların ardından Manchester United'a transfer oldu. Hollandalı yıldıza öfkelenen taraftarlar, Manchester United'ın soyunma odasını basarak Van Persie'nin formalarını ateşe vermişti.

● Emre Belözoğlu/Galatasaray- Fenerbahçe: Türk futbolu Emre Belözoğlu'nu henüz 16 yaşındayken G.Saray formasıyla tanımıştı. Nispeten başarılı geçen Avrupa kariyerinin ardından Türkiye'ye dönme kararı alan yıldız futbolcu için hayat bu ana kadar normaldi. Ancak kariyerinde hiçbir zaman G.Saraylılığına laf söyletmeyen yıldız orta saha, 2008 yılında F.Bahçe'ye imza atarak Türk spor tarihinin en sansasyonel transferlerinden birini gerçekleştirdi. Şimdi de F.Bahçe 39 yaşındaki yıldız kaptanını yere göğe sığdıramıyor, gelecekte takımın teknik patronu olacağını açıkça ilan ediyor.

● Haim Revivo/Fenerbahçe- Galatasaray: Üç yıl süreyle F.Bahçe forması giyen İsrailli futbolcu Haim Revivo, 2002- 2003 sezonunun devre arasında ilk 11'de oynatılmayışına tepki olarak G.Saray'ın yolunu tutmuştu. Üstelik bonservissiz olarak...F.Bahçeli taraftarlar teknik heyetin bu futbolcuya gösterdiği ilgisizliğe rağmen yine de G.Saray'a gitmesine büyük tepki gösterdi.

● Caner Erkin/Fenerbahçe- Beşiktaş:

F.Bahçe, Türkiye'nin en iyi iki bekine sahipken ikisini de aynı sezon Beşiktaş'a kaptırdı. Gökhan Gönül doğrudan Beşiktaş'a transfer olurken Caner Erkin önce Inter'e, oradan hülle yapılarak Beşiktaş'a kiralık gitti, orada en iyi devrini yaşamaya devam ediyor.

● Gonzalo Higuain/Napoli- Juventus: Napoli tarihinde Maradona bir, Higuain iki idi belki de. Taraftarlar Arjantinli golcüyü kısa zamanda çok sevmişti. Ama o bu sevgiye aykırı davranıp yüksek ücret aldığı ezeli rakip Juventus'a transfer oldu. Bu transfer Napoli'ye yüklü miktarda para kazandırmış olsa da taraftarın Higuain'e öfkesi geçmedi.

● Luis Figo/Barcelona-Real Madrid: Yakın futbol tarihinde taraftarlar açısından "ihanet" olarak nitelendirebileceğimiz ilk büyük transfer hamlesiydi Portekiz'li yıldız Luis Figo'nun Barça'dan, Real'e geçişi. 2000 yılının yaz aylarında gerçekleşen bu transfer hamlesiyle "El Clasico" ekiplerinin ikisi de karlı çıkmış gözüktü. Belki de tek mutsuz olan taraf Barça taraftarıydı ancak; o dönem mali açıdan şimdiki kadar parlak günler geçirmeyen Katalan temsilcisine ezeli rakipten gelen 37 milyon euro ilaç gibi gelmişti.

● Elvir Baljic/ Fenerbahçe- Galatasaray: Rekor bir ücretle F.Bahçe'den Real Madrid'e transfer olan Baljic, "Kefen giyerim, G.Saray forması giymem" demesine rağmen Galatasaray'a transfer olmuştu. F.Bahçe taraftarları, "Kefenin olsun" diye maçlarda pankartlar astı.

● Frank Lampard/Chelsea- Manchester City: Chelsea'de 13 yıl forma giyen Lampard, 2014'te ezeli rakiplerden Manchester City'ye transfer olarak taraftarları çok kızdırmıştı.

● Burak Yılmaz/Trabzonspor- Galatasaray: Burak Yılmaz, 4 büyüklerde de forma giyen iki futbolcudan biri. Ama Trabzon'dan G.Saray'a transferi bordo mavili taraftarların tepkisini çekmişti çünkü Burak'ın kendini bulduğu ve parladığı yer Trabzon'du.

● Colin Kazım/Fenerbahçe- Galatasaray: Colin Kazım, F.Bahçe'nin yıldızlarından biri değildi ama yine de, G.Saray'a transferi tepkiyle karşılanmıştı.

Orada da kendini gösteremedi, silindi, gitti.

● Alpay Özalan/Beşiktaş- Fenerbahçe: 6 yıl Beşiktaş forması giyen İzmirli yıldız defans oyuncusu, şimdinin milletvekili Alpay Özalan, 1999 yılında F.Bahçe'ye transfer olmuştu.

● Tanju Çolak/Galatasaray- Fenerbahçe: Tanju Çolak, 4 yıl G.Saray forması giydikten sonra 1991'de sarı lacivertli ekibe geçmiş orada da golleriyle alkışlanmıştı ama G.Saraylılar onun sarı-kırmızıya ihanet ettiğini ezeli rakiplerin maçlarında dövizlerle dile getirdiler.