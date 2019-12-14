Kulüpler liglerde başarılı olmak ve şHaampiyonluğa gitmek için büyük mücadele verirken, statların renkli süsü taraftarlardır. Onlarsız maçların hiç keyfi yoktur. Takımlar ceza alınca boş tribünlere oynanan maçta sahada istediğiniz kadar iyi futbol sergileyin, zevki çıkmaz. Sloganlar üretirler, maç sonuçlarına göre ilginç değerlendirmeler yaparlar. Örneğin G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'ten 6, Paris Saint Germain'den 5 gol yemesi ve bu maçların Türkiye saatiyle 23.00'te başlayıp ertesi gün saat 01.00'de bitmesi sarı-kırmızılı takımın ezeli rakiplerinin, özellikle F.Bançe taraftarlarının ağzına sakız oldu. "G.Saray bu hezimetlere ne kadar şikayet etse hakkı. Bir takım iki gün boyunca gol yemeye devam eder mi. Yazık" şeklinde geyikler atıldı. Ayrıca diğer espriler de şöyleydi:



"Muslera, yediklerinin dışında Şampiyonlar Ligi'nin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. "Gerçekleri tarih yazar, tarihini de Galatasaray.

Gerçekler: 5 yılda 2 galibiyet,

2019/2020 Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 1 gol atıp 14 gol yemiş, 2 puan alabilmiş. "Özeti seyrettim. PSG kalecisinin ismini duymadım" Maçın özetinde Falcao bir pozisyonda gözüktü. Onda da hakeme itiraz ediyordu. G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde en çok topla buluştuğu nokta: Santra noktası. Biz bu hafta taraftarların futbolcu isimlerinden türettiği esprilere de yer verelim dedik. Biraz iğrenç olsa da hoşgörün.. İyi hafta sonları dileğiyle.



Mustafa Denizli. (O'nun da horozu var mı?)

Hikmet Karaman (Karaman'ın koyunu, sonra çıkar oyunu)

İbrahim Üzülmez. (Üzülmez olur mu, o da takımı yenilince üzüldü)

Kaleci Rüştü. (Donu düştü)

Sabri Sarıoğlu. (Sabrimiz taştı)

Harry Kewell (Cıvıl cıvıl)

Milan Baroş (Bir hoş)

Aykut gol atamayınca ne demiş? (I couldn't)

Messi (Bu adam neyin nesi?)



Dün Hollanda Milli Takımı elendi, kupanın Cocu'su gitti. Bakalım bugün Brezilya'nın Kakası ne yapacak?



Rıdvan Dilmen'in kardeşlerinin ismi rıdtwo, bi de rıdthree.



Galatasaray, Frank de Boer'den sonra bi de boer daha transfer ediyormuş duydun mu? (Ronald de Buur mu?)(Hayır mendebur. Ha ha ha) İşte kader, işte kısmet.. (işte Kader Keita) Hugo Viana (Sen bi yana)