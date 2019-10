4 yaşındaki Sırma Özsoydan bir balerin, 26 yaşındaki ablası Melisa Özsoydan ise psikolog. İkisi de aynı zamanda reklamcılık ve halkla ilişkiler mezunu. Şu anda ise Karşıyaka Mavişehir'deki Mavibahçe AVM'de hizmet veren Gold Yengeç Restoran'ın başındalar. Melisa, Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü yüzde 100 burslu olarak fakülte birinciliği ile bitirmiş. Yine aynı üniversitenin psikoloji bölümünde yüzde 100 burslu olarak çift anadal yapmış. Şimdi ise Ege Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nde tezli yüksek lisans yapıyor. Sırma ise çocukluğunda merak sardığı bale sanatında profesyonelliğe kadar yükselmiş. İstese bir bale okulu açabilir ve eğitim verebilir. Lise yıllarından beri akıllarında dede mesleği olan balık restorancılığı işini devam ettirmek olsa da eğitimlerine de çok önem vermişler. Hem istedikleri bölüm ve alanlarda eğitim almış hem de balık restorancılığı işine gönül vermişler. Tek bir mesleğe odaklanmaktansa hemen her konuda kendilerini geliştirmek onlar için hedef olmuş.





ARTIK ONLARA EMANET



İzmir'in en eski 3 yıldızlı otelinin kurucusu olan dedeleri Muhlis Özsoydan, sahip olduğu Kordon Yengeç Restoran'ı devrettikten sonra 2017 yılında Gold Yengeç Restoran adıyla Mavibahçe'ye taşınmışlar. Çocukluklarının geçtiği o restoran, daha çok gençlerin tercih ettiği bir AVM'ye taşınınca da işleri Melisa ve Sırma devralmış. Sıfırdan başladıkları işin her aşamasında bulunmuşlar. Kordon'dayken okul hayatları dışında sadece hafta sonları haşır neşir oldukları restorancılık işi artık onların asıl mesleği. Dedeleri Muhlis Özsoydan'ın Haziran ayındaki vefatı onlar için büyük bir acı olsa da ondan öğrendikleriyle onun mesleğini devam ettirebilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. 35 yıldır aynı ekiple çalışıyorlar. En eskiler, en yenileri yetiştiriyor ve bu aile gittikçe büyüyor. Zaten dedeleri de vefatından önce onlara şöyle diyor: 'Size çok güzel bir aile bırakıyorum.'



HER GÜN FARKLI MENÜ



İşin başında her ne kadar Özsoydan kardeşler olsa da babaları da onları yalnız bırakmıyor. Balık tedariğini babaları Cemal Özsoydan yapıyor. Günün ilk saatlerinde gittiği balık halinde en taze, en güzel deniz ürünlerini seçip dönüyor restorana. Zaten ana menü ve ara sıcaklar da gelen ürünlere göre o gün belirleniyor. Taze ve yerli ürün kullanmak restoranın ilkelerinden. Lezzet ve kaliteden asla ödün vermemek de onlar için çok önemli. 'Bu yüzden kurumsallaşmak istemiyoruz' diyor Melisa: 'Çünkü kurumsallaşınca kalitenizi kaybedersiniz. İyi bir balık restoranından bir tane olmalı ki kalite ve lezzetten ödün vermesin.' diye de ekliyor. Balık konusunda oldukça yenilikçi bir bakış açısına sahip restoranda müşterilere sunulan mezelerin birçoğunu başka restoranlarda bulmak mümkün değil.