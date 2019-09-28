İzmirli kuaför Yusuf Dal, minik lösemi hastalarına yardım eli uzatıyor. Maddi-manevi her türlü imkanını bu minikler için seferber eden Dal, saçları dökülen hasta çocuklara peruk yaparak onları sevindiriyor

Yusuf Dal; o bir umut savaşçısı. Çünkü 1 yıldır lösemili miniklere ve ailelerine umut oluyor. Bayan kuaförü Yusuf Dal'ın lösemili meleklerle ilk tanışması eski bir müşterisinin yardıma ihtiyacı olan sarı saçlı ve mavi gözlü küçük bir kızı anlatmasıyla oldu. Çünkü o kız, lösemi hastasıydı. Kemoterapi görüyor ve uzun sarı saçları dökülüyordu. Dal'ın ona peruk yapıp saç hediye etmesiyle başlayan hikaye, Ege Üniversitesi Hematoloji ve Onkoloji bölümünde yatan diğer lösemili çocukların aileleriyle tanışmasıyla hem dram hem de mutluluk dolu bir yolculuğa dönüştü.





İHTİYAÇ LİSTESİNE ULAŞTI



O ailelerin kimi Şanlıurfa'dan kimi de Marmaris'ten çocuklarına bir umut ışığı bulabilmek için gelmişti. İhtiyaçları çoktu ve bunu karşılayacak güçleri de yoktu. Yusuf Dal, bunu öğrendikten sonra hem kendi hayatını hem de lösemili çocuklar ve ailelerinin hayatını değiştirecek bir karar verdi. Artık onlar yalnız olmayacaktı. Sorumlu hemşirelerin yardımlarıyla ailelerin ihtiyaç listesine ulaştı. Artık tek yapması gereken bir çağrıyla dostlarına ulaşmaktı. Yaptığı çağrı, dostlarından ve sosyal medyadan o kadar ilgi gördü ki birden bire karşısında kocaman bir gönüllü ordusu buldu. Önce hep birlikte kan bağışı yapıp donör olmak için başvurdular. Daha sonra ise sıra miniklerin ihtiyaçlarına geldi. Belirlenen ihtiyaçlar tek tek alınıp sahiplerine ulaştırıldı. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda çocuklara iletilen yardımlarla hastane koridorlarında umut ve iyilik yayıldı. Sadece bununla da yetinmeyen Yusuf Dal, İZKUDER Derneği Başkanı Hüseyin Ulaş ile başlattıkları 'saçın, saçım olsun' kampanyasıyla kemoterapi nedeniyle saçları dökülen kadınlara ve çocuklara peruk desteği de sağladı. Çocukları farklı etkinliklerle buluşturarak onların keyifli zaman geçirmesini temin etti. Dal düzenlediği yardım kampanyalarıyla bugüne kadar 40 çocuğa ulaştı.



DOSTLARINA TEŞEKKÜR ETTİ



Yardım çalışmalarına aralıksız devam eden ve tek başına çıktığı bu yolculukta kendisine destek veren tüm dostlarına sonsuz teşekkürlerini ileten Yusuf Dal, herkesi donör olmaya davet etti. "Tek bir başvuru belki de bir çocuğun hayata yeniden dönmesi demek" diyen Yusuf Dal, "Dünyayı iyilik kurtaracak" diye konuştu.