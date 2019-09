Bizim ailenin bir duası vardır:

'Allah bizi veren kullarından eylesin.' Bencil bir zihin, bu duayı garip bulabilir. 'Niye sürekli biz veriyoruz ki? Alan da olmak lazım arada' diye söylenir. Oysa bu kişi, sözdeki ince nüansı fark etmemiştir.

'Almadan vermek yalnızca Allah'a mahsusutur' derler. O zaman zaten sürekli vermek imkansız. Demek ki Allah bize verecek ki, biz de verdiklerini paylaşacağız. Dua bunu ifade eder. Verebilen biri olmak için zaten güçlü olma şartı vardır.

Dolayısıyla 'Allah'ım bana ver!' diye yakarmanın daha ince şekli değil midir bu dua? İstemeyi bir şarta bağlar. Yardımlaşmak. Toplumsal hizmeti de es geçmemek. Demek ki görünenin diğer yüzüne bakabilmek için yargılarımız ve bencilliğimizden sıyrılmamız gerek.

Çok yardımsever birini görüp 'Yahu senin heykelini mi dikecekler bu dünyaya?' diye aklı sıra dalga geçenler olabilir. Enayi bulurlar öz'ünden vereni... Oysa kaçırdıkları en önemli şey, evrenin dengeler üzerine çalıştığıdır. Azın şifası çoğalmak iken (Kan vermek de böyle bir eylemdir örneğin. Az kanı olan kan alır ama kanı çok olan da vermek zorundadır.) çoğun şifası da azalarak dengelenmektir. Başkasının yarasını saran kişi, diğer eliyle de kendi yarasını sarıyor olabilir.

Vererek artırmak, severek sevilmek, iyileştirerek şifa bulmak ne güzel...



KRALIN 3 SORUSU



Bir kral, üç önemli sorunun yanıtını bulmak üzere ülkenin dört bir yanına adam salmış. Bu üç soru, şunlarmış:

- Her şeyi yapmak için en uygun zaman hangisidir?

- Birlikte çalışılacak en önemli kişi kimdir?

- Tüm zamanların yapılacak en önemli işi nedir?

Gelelim yanıtlara...

Pek çok yanıt verilebilir ama her şeyi yapmak için en uygun zaman kesinlikle 'şimdi'dir. Oyunun ilk sorusu, aslında zamanı gerektiği gibi kullanmanın ötesinde an'ın ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatır.

Diğer soruların yanıtları, biraz da sizin bulunduğunuz seviyeye bağlıdır.

Her şeyi toplumsal kurallara göre algılayan kişiler için son iki sorunun yanıtı da şudur: Birlikte çalışılacak en önemli kişi yanındaki kişidir ve tüm zamanların en önemli işi, yanındakini mutlu etmektir.

Eğer kendine içsel bir bakış atabilecek seviyede algılıyorsak hayatı, o zaman bu soruların yanıtı da daha bencil olmasa da daha ben'ci olur.

Birlikte çalışılacak en önemli kişi kendinsindir. Çünkü aslında insan hayatı, kendini çalışmak ve kendini gerçekleştirmek üzerine bir yolculuktan ibarettir.