Küçük bir Fethiye kaçamağının ardından bu yazıyı kaleme alıyorum. Yazı orada kapattık denebilir. İzmir 23 derecelerdeyken orası 30 derece sıcaklığa sahipti ve yaz bitmemişti. Beş yıldızlılar turist doluydu.

Eğer benim maddi imkanlarım yerinde, diyorsanız Liberty Hotels Lykia'yı seçebilirsiniz.

Çam ağaçlarının çevrelediği inanılmaz güzel bir sahilde kurulmuş bu otel eski ama bulunduğu coğrafya müthiş. Odaları için aynı şeyi söylemek çok mümkün değil çünkü çoğu yenilenmemiş.

Odalarala ilgili tek hoşuma giden yan, bizimle ilgili olmayandı.

Odalara otelin çalışanlarının çocuklarının ismi verilmiş ki bu da personele müthiş bir aidiyet hissi veriyor olmalı...

Ben bunca otel gezdim, bunun bir örneğini daha görmedim. Otelde iki ayrı tesis bulunuyor. Bunlardan Sentido'da kalırsanız, çocuklarınızla kalabiliyorsunuz.

Diğer bölümde sadece yetişkinler kalabiliyor ve yaş ortalaması daha yüksek. Bu bölüm, plajından gece eğlencesine kadar daha sessiz. Sentido'dan diğer bölüme (huzuru korumak adına) geçiş yok ama yetişkin bölümü misafirleri arzu ederlerse özel tanımlı kartlarıyla eğlenceli bölüme geçebiliyorlar.

Kulağa adil gelmese de mantıklı bir uygulama... Otelin yiyecek içecek imkanları zengin ve tam anlamıyla her şey dahil. Denizi ise olağanüstü...





BUTİK BİR TATİL İÇİN



Fethiye'ye gelmişken Likya yürüyüşü yapabilecekseniz de benim önerim, yamaç paraşütü.

Bana göre burası manzara açısından Türkiye'nin en iyi yeri...

Eğer otele çok para harcamak istemiyorum, yemeği de seçeceğim yerde yerim diyenlerdenseniz önerim başka olacak. Fethiye merkezde iki nefis otel var. Bunlardan biri, klasik otellerden Marina manzaralı Ece Saray. Orayı gördüyseniz yeni bir öneriyle geleceğim.

Yine merkezde olan Yacht Boheme Hotel, mimar gustosuna sahip işletmeci Mustafa Bey'in üç otelinden biri. Yacht Boheme, güler yüzlü personeli, harika kahvaltısı ve dizayn severler için özgün odalarıyla hizmet veriyor. Türkiye'nin butik otel cenneti Alaçatı iken, en beğendiğim butik oteli Fethiye'de bulmak beni hayli şaşırttı. Köy odası konseptini inanılmaz sofistike çizgilerle buluşturan mimari yapısının her alanından şık ve sadelik, aynı zamanda özgünlük akıyor. Dizaynseverler mutlaka görmeli.



BALIKÇI HALİ KLASİK



Eğer bu otelde kaldıysanız deniz için yer aramak zorundasınız.

Yine bir önerimiz var.

Merkeze 11 kilometre mesafedeki Küçük Boncuklu koyu... Burada bulunan Help Beach, şımarık Çeşme Beach'lerinden ikrah gelenlere bir yardım eli... Nefis bir koyda, çam ağaçları arasında göl gibi bir koy... Tesisin her noktası orijinal ve daha önce gördüğünüz hiçbir tesise benzemiyor.

Fiyatları da gayet makul. Önümüzdeki yazın kapanışını burada yapmanızı öneririm.

Fethiye içinde yemek yenecek güzel bir iki restoran olsa da buranın klasiği, balıkçı hali içindeki restoranlardır.

Burada seçtiğiniz balığı pişirttirebilir ve seyyar müzisyenlerle eğlenebilirsiniz. Bir nlamda Fethiye'nin Kumkapısı desek de olur.