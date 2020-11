Berna Ergin, yerel tv yıllarından bir dostum. Harika bir sunucu olduğu gibi, işini bilen bir organizatör olduğunu her fırsatta kanıtlıyor. Berna, eşi Vatan ile birlikte kurduğu cast ajansında yıllardır İstanbul piyasasına oyuncu temin ediyor. Kendi ajanslarında dizi-filmreklam alanında bir oyuncu havuzu oluşturan çift, aynı zamanda onlara bir aile ortamı da sunuyor. Oyuncu adaylarının eğitimlerini de yine ajans bünyesinde veriyor. Bugüne kadar pek çok film ve diziye oyuncu sağladılar.

Bu arada, pek çok yerli ve yabancı yapımcının, çekim platosu manasında İzmir ve çevresini tercih etmesi, bizim için olağanüstü sevindirici bir durum.

Bunun son halkası, yine Berna Ergin Ajans aracılığıyla İzmirlilerle buluştu.



USTASINDAN EĞİTİM

Hollywood'un yapımcı yönetmenlerinden Sean Gk, yeni filminin önemli sahnelerini çekeceği İzmir'e gelerek araştırmalarına başladı. 'X The End Time' isimli bilimkurgu/fantastik türündeki filmin oyuncu kadrosu da sinemaseverler için oldukça aşina...

Filmin başrollerinde, Terminatör serisinin bir bölümünden tanıdığımız güzel oyuncu Kristina Lokken ve çok sevilen Testere filmlerinin yıldızı Costas Mandylor yer alıyor.

Bu heyecanla beklenen, aksiyon dolu filmde Selahattin Taşdöğen gibi bizden oyuncuların yanı sıra kalabalık bir oyuncu ordusu da yer alacak.

Son günlerde, filmde yer alması planlanan kadın dövüşçüler için spor kökenli genç kızlar deneme çekimine alındı.

İzmir'de basın tanıtımı da yapılan film için hummalı çalışma başladı.

Daha önce de söylediğim gibi ajans, oyuncularına sektörünün değerli eğitmenleriyle çalışma fırsatı da veriyor.

Sözgelimi, 'The end Time' filmi için İzmir'e gelen Sean Gk, Berna Ergin Ajans üyeleriyle kamera önü oyunculuk eğitimine başlıyor. Bu yazıyı okuduğunuzda, ilk eğitim tamamlanmış olacak.

Eğitimde başarılı olanların filmde görünme şansı bulacaklarını söylüyor Sean Gk. Ben de İzmirli yetenekli dostların bu fırsattan geri kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Sizin için değil haa, kendim için... 'Benim de Hollywood projesinde yer almış okuyucum var' diye hava atma peşindeyim, haberiniz olsun.



DOĞU MU CEM Mİ?

Yakın tarihlerde İzmir'de sahne almış iki sahne adamı olunca, kıyaslama kaçınılmaz oldu. Doğu Demirkol, yeni bir komedyen olmakla birllikte Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat ağacı' filminde ve 'Ölümlü Dünya'da başarılı oyunculuk performansları verdi. Doğu, karizmatik olmasa da sahici bir adam.

Kendine özgü ve başarılı bir mizah anlayışı var. Bunu sahne gösterisinde de fazlasıyla gösteriyor.

Cem Yılmaz, aslında kimseyle kolay kolay karşılaştırılamayacak bir yetenek çünkü bir türe adını vermiş durumda.

Başarı çıtası onunla belirleniyor.

Yine de son gösterisinde gerçekten yaşlanmış ve ağırlaşmış buldum.

Yine çok güldüğüm oldu ama bu, alıştığım 'Cem Yılmaz' kahkahası değildi. Eskiden gülmekten başımız ağrırdı. Yeni Cem, bu performanstan çok uzaktı. Üstelik esprileri daha saldırgan ve alıngandı ve kendisi de kendini birileriyle kıyaslamaya başlamıştı.

Doğu'nun gösterisinde aralıksız güldüm. Ancak onda da Cem'in sahne akışkanlığı ve karizması yok.

Yine de Demirkol'u gelecekte (bilet fiyatları Cem'in üçte biri olsa da) ustaya sıkı bir rakip olarak görebiliriz.