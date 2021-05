K işisel gelişim ne kadar işe yarar? Bazıları için olduğu gibi, her şey midir? Yoksa diğer grubun bakışıyla bir hiç mi?

Kendini geliştirmeyi seven, yeni bilgiye aç bazı insanlar her ay yeni bir guru keşfedip, onun beslenme/ sağlık/psikoloji önerilerini adım adım takip ederler. Bunlar fanatik gruptur.

Bir de diğer uç vardır. Bu uçtakiler de kişisel gelişimin bir tür safsata, hatta para tuzağı olduğunda fikirbirliği etmiş, kendi zihni dışında bir zihin, fikri dışında bir fikir tanımayan, toptan reddeden narsistlerdir. İlk grup, kandırması kolay grup iken, ikinci grup da uzlaşılması imkansız gruptur. İkinci grupta yer alanlar, yeni bir öğretmen/ yazar bulan ve onu tavsiye eden, yeni bir kişisel gelişim kursuna gidenlerin moralini bozmak ister, hatta onları sık sık aşağılarlar. En çok sarıldıkları argüman da şudur: "Ee güzel, pek güzel anlatıyorsun da sen bunları içselleştirdin mi? Hayatına geçirdin mi?" derler. Hevesle bir şeyler tavsiye edenler genellikle gelişimlerinin ilk basamağındadır. Davranışlarıyla örnek olma aşamasına henüz geçmemişlerdir.

Bu yüzden şüphe duyar ve susmak zorunda kalırlar. Eksiklerini onlar da bilirler çünkü... Peki gerçekten de kişisel gelişim işe yarar mı, ne kadar yarar?



HEMEN DEGISMEZ

Yeni birinden çığır açacak, paradigmanızı değiştirecek bir şey duyduğunuzu düşünün. Fikir yeniyken sıcak ve heyecan doludur. Aynen güneşe çıkmak gibi. Ancak kişiden/fikirden uzaklaştıkça aynı heyecanı duymaz olursunuz. Bu da normaldir. Güneşten klimalı yere geçerseniz vücut sıcaklığınızı sonsuza kadar korumanız mümkün olmadığı gibi... Normaldir.

Bütün yeni fikir ve alışkanlıklar, onu kimden aldığınızı unutacak derecede kimliğinizle bütünleşip kaynaştığında işe yarar. Yoksa elbette limbik sistemle yaptığınız bir davranışı frontal korteksiniz aracılığıyla şak diye değiştiremezsiniz.

Yani maymunu, mantıklı şekilde konuşarak ikna edemezsiniz. Daha Türkçesi, çocukluğunuzdan getirdiğiniz otomatik/sezgisel davranışları, sırf doğrusunu öğrendiniz diye tek seferde değiştiremezsiniz. Bu yalnızca bir hayaldir.

İnsan her seferinde aynı hatayı biraz daha az yaparak gelişir.



AYDINLANMA YOLCULUGU

Kişisel gelişim, mehter adımıyla çalışır. Arada durur ama yürümesi bitmez. Yeni bir şey öğrendiğinizde duvarın dibinden beş adım ileri gittiğinizi hayal edin. Sonra bir olay olur ve siz travmalarınızla yüzleşir, eski çaresiz benliğinize dönersiniz bir süre. Burada da üç adım geri gittiğinizi hayal edin.

Sonra bir gün başarı ve takdir kazanır, bildiklerinizi hatırlar üzerine birkaç adım daha koyarsınız. Şu anda eski halinizden yedi adım ileridesinizdir.

Sonra hayat bir tokat atar, dört adım geri gidersiniz ama asla eskiden bulunduğunuz duvar dibine dönmezsiniz.

Eğer ruh sağlığınız ve beyin kimyanız normal seviyede ise, asla ilk bulunduğunuz noktaya dönmezsiniz.

Aydınlanma tek yönlü bir yolculuktur çünkü.