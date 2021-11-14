Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1993 yılında mezun olan Prof.

Dr. Metin Ergün 1997-2001 yılları arasında aynı fakültede spor hekimliği ihtisasını tamamladı. 2001 yılında ABD'de Pittsburgh Üniversitesi Spor Hekimliği Merkezi'nde sportif rehabilitasyon alanında çalışmalarda bulundu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı'nda Spor Hekimliği Uzmanı olarak çalışmaya başladı.

2003 yılı Şubat ayında İzmir'de El Mikrocerrahi ve Ortopedi Travmatoloji Hastanesi Spor Hekimliği Merkezi'nin kurulmasında görev alarak bu merkezde 5 yıl süreyle çalıştı.

Spor hekimliği alanında 2007 yılında doçent, 2013 yılında da profesör unvanını alan Dr. Ergün, takım doktorluğu kariyerine Türkiye Kürek Milli Takımı ile başlamış olup 2000-2014 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nda Milli Takımlar doktoru olarak çalışmış ve 2011-2014 yıllarında A Milli Futbol Takımı doktorluğu görevinde bulunmuştur.

2004-2010 yıllarında Bucaspor Kulübü, 2005- 2008 yıllarında İzmir Basketbol Kulübü, 2011- 2012 yıllarında Altay Spor Kulübü doktorluğunu yapmıştır ve 2008 yılından bu yana Arkas Spor Kulübü doktorluğu görevini sürdürmektedir.

SPOR VE SAGLIK

2018 yılından itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Ege Bölgesi Sağlık Birimi Başkanı olarak görev yapan Dr.

Ergün, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Spor Hekimleri Derneği ve Uluslararası Spor Hekimliği Federasyonu (FIMS) üyesidir. 2019 yılında FIMS Gelişim Komisyonu üyeliğine seçilmiş olup halen bu görevine devam etmektedir.

Dr. Ergün, 2009 yılından bu yana Türkiye Spor Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu üyesidir ve 27 Mart 2019 tarihinden itibaren de Türkiye Spor Hekimleri Derneği başkanı olarak görev yapmaktadır.

Sporcu olarak uzun yıllar Göztepe Sutopu takımında yer alarak başladığı sporla birlikteliğini spor ve sağlık alanındaki bilimsel çalışmaları, yurt içi ve yurt dışı kurs ve kongrelerdeki görevleri ve spor hekimliği hizmetleriyle devam ettirmektedir.

Prof. Dr. Metin Ergün, her yaştan bireylerin ve sporcuların sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini korumak ve geliştirmek düşüncesiyle bilimsel temeller ışığında ve örnek olma arzusuyla yola çıkarak yine bu amaçlarla İzmir Bostanlı'da yeni bir kliniği hizmete açıyor.

Modern tedavi tekniklerinin uygulanabileceği yüksek teknolojiye sahip cihazlar ile donatılan klinik, bölgemizde, her düzeyde sporcunun spor yaralanmaları ile ilgili nitelikli tedavi imkanları vermeyi amaçlıyor.

AÇILIS TÖRENI

Sporun ve sağlığın yıldızlarının buluşacağı kliniğin açılışı yarın, saat 16.00'da olacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü ve A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Milli Cimnastikçilerimiz Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak, Olimpiyat üçüncüsü Ferhat Arıcan ve değerli antrenörleri Yılmaz Göktekin, eski basketbolcu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, potanın perilerinden eski milli basketbolcu Esra Şencebe, kadın hentbol milli takımımızın eski kaptanı İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Yeliz Özel ve Altınordu Spor Kulübü Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun katılacağı ve spor dünyasından daha birçok değerli ismin yer alacağı, sporun bir anlamda da sporun sağlığının konuşulacağı keyifli bir tören olması planlanıyor.

Metin Ergün kliniği açılışı vesilesiyle bölge sporcularımıza başarılı bir yıl dileriz.