Basketbolun yıldızı Shaquille O'Neil şöyle bir açıklamada bulunmuş:

"Çocuklarıma en az lisans diplomasına sahip olmaları gerektiğini söylüyorum. Eğer şirket kurup yatırımcıları olmamı istiyorlarsa beni projelerine ikna etmeleri lazım. Onlara bedavadan bir şey veremem. Onlara hep aynı şeyi söylüyorum:

Biz zengin değiliz. BEN zenginim." Bu haber üzerine instagram'da şu soruyu paylaştım: "Zengin basketbol yıldızı çocuklarına hazır bir yaşam sunmak yerine kendi ayakları üzerinde durmaları gerektiğini böyle anlatıyor. Sizce doğru mu yapıyor yanlış mı ve neden?"

İşte gelen yanıtların bazıları:

bibliyoterapi.gunlukleri: Muhteşem bir hayat öğretisi. Teşekkürler

Lumeriaeda: Yaklaşımı doğru, ifade ediş şekli yanlış. Bedava bir şey vermeme sınırını nasıl çizdiği ve nasıl bir ebeveynlik felsefesi benimsediği önemli. Çocuklar baba mı görüyor karşılarında, yoksa hoşnut edilmesi gereken müstakbel bir patron mu?

gorkemdidem520: Çok artistik bir cevap. Yani çocukları onun hazır parası olmadan ismini kullanarak zaten iyi yerlerde bir şeyler yapabilir ve bunu diyen zaten bunun bilincinde. Sadece zengin imajıyla tarihte sözüyle yer alarak arkasından "Ovv zengin ama akılcı, harika biri" densin egosu için söylemi.

aytn_secil: Burada yazılanı okuduğumda, biraz sert bir ifade şekli gibi geldi bana. Öncesi ve sonrasında ne söylemiş bilemem tabi. Eğer kendisi, çocuklarına maddi manevi elinden geleni samimi bir şekilde yaptıysa, ailesinde huzur, mutluluk ve güven ortamını sağlayabildiyse, böyle bir söylemde bulunmasına bile gerek kalmadan o çocuklar, zaten kendi kanatlarıyla uçar, diye düşünüyorum..

sanalingus: Çocuklarına her şeyi hazır vermek yapabileceği en büyük kötülük olurdu. Demek ki onları çok seviyor... selma.nohutcu: Çok doğru bence. Hazır kazanılmış paranın kıymeti bilinmiyor. suleeerol: Kaynağı yaratmayı bilen birey, kaynağı çoğaltmayı da bilir. Balık tutma meselesi, tabi ki doğru yapıyor.

gulnur_zeybek: Tabii ki doğru.

Baba başlarında baki değil. Kendilerine yatırım yapmaları en güzeli.

asli.1925.ecrin: Olması gereken bu zaten. Hazır para ile ne zamana kadar yaşanır? Ayrıca adam projenizi beğenirsem desteklerim, diyor çok mantıklı. İleriye dönük sürekli kazanç sağlayacak durum yaratmaya çalışıyor. Bence çok mantıklı. Herkes böyle yapsa keşke.

sehergun8118: Narsisist her yol, herkese uygun değildir. Her çocuğun gereksinimleri ve yetenekleri farklıdır.

Bakış açısı çok dar bir adammış bence.

Sevgi, saygı, şefkat gibi duygusal gereksinimlerden bihaber, gücü sadece paraya atfetmiş, lider gibi görünse de spesifik destek verecek biri değil bu. Bir de bence hedonist biri...

budakdilek1971: Tabi bu çok göreceli bir şey. Yani burada amaç materyal bir olgu mu yoksa zengin bir donanım mı? (Zeka, ruh, duygu, ve eğitim)

nihalkayaalptekin: "Ben"liğin olduğu hiçbiryer doğru değildir.