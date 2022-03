Baba ile sevgili rakip olmayacak

İnstagramda bir gönderi ile karşılaştım.

Kız şöyle yazmış: Erkek arkadaşımla sıkıntılarımı babamla paylaştım, ertesi gün yaptığına bakın babacığımın. Bu ifadenin altında çiçek sepetinden bir kart var. Üzerinde şöyle yazıyor: Her odun toprakla buluşunca çiçek açmaz.

Bazılarını ateşe atıp yakman gerekir.

Ben sana bir çiçeği 2 saat seçecek kadar özen gösteriyorsam daha azıyla asla yetinme. sen benim her zaman kraliçemsin.' Müthiş değil mi? İnsan çok etkileniyor.

1. Özür çiçeği sevgiliden değil babadan geliyor.

2. Çiçeğin üzerindeki not muhteşem bir ifade taşıyor.

3. Bir baba hem bu kadar modern görüşlü hem de bu kadar destekleyici olabilir. İnsan ister istemez kendi babasıyla kıyaslıyor ve şöyle düşünüyor:

Bende böyle bir baba olsaydı ben nasıl olurdum?

GÖRÜNENIN ARKASI

Biliyorsunuz ben olaylara her zaman başka pencereden bakarım. Çok duygusal ve biraz hamaset kokan ifadelerin arkasına bakarım. Bu çok şık hareket nasıl yanlış olabilir? İnsana özellikle kız çocuğuna bu kadar özgüven aşılayan bir baba rüya değil mi?

İlk bakışta öyle. Babalarının prensesi ya da annelerinin prensi olan çocuklar şanslı gibi görünür ama her zaman durum böyle olmayabilir.

Bir çocuk bu özgüvenle yetiştirilirse sevgili seçimleri zaten çok da yanlış olmayabilir ama işin derecesi çok önemli. Bu kadar ego besleyen bir mesaj, yetişkin yaşamında kızı bir ikileme sokabilir. Öyle mükemmel bir baba ya da anne vardır ki dışarıda onun ayarında bir eşi nasıl bulacaktır? Çocukların ebeveynleriyle sağlıklı bağ kurması kadar önemli olan bir şey dağa varsa o da sağlıklı bir şekilde ebeveynden ayrılabilmesidir.

GÖNÜLLÜ BIR HÜCRE

Bu kadar mükemmel bir baba figürü çocukta gerçekçi olmayan beklentiler yaratabilir. Yani baba, bir anlamda erkek arkadaş ile rakip oluyor. Hatta asla yenemeyeceği bir duygusal rakip!

Çünkü elin oğlu / kızı nasıl sizi ana babanız kadar koşulsuz sevsin? Nasıl bu kadar egosuz olsun?

Ebeveynler yetişme çağında destekleyici ve sevgi dolu olmalı. Bu, çocuğun gelişiminde eş seçimini bir kaçışa çevirmeyecek, adı üzerinde bu bilinçli bir seçim olacaktır. Ama bunun da ötesinde yetişkin iken (özür çiçeği yollamak gibi) sevgilinin yapacağı tarzda şeyler yaparak yaklaşması, baba kız bağını araya hiç kimsenin giremeyeceği gönüllü bir hücreye çevirebilir.

Aman dikkat! Ne İlişkiler, ne de hayat bu kadar steril bir yer...