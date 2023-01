Son yerli fantastik

Buralar tuhaf yerler, Şahsu.

İnsanın aklıyla oynar bu topraklar..." Bu topraklar derken kastedilen yer Adana...Adana'dan yerli twilight dizisi çıkarmaya çalışan yeni bir fantastik dizimiz var. Fantastik derken... Gerçeküstü öyküler yazan biri olarak dijitale çekilen çok da ciddi bir anlatımı olmayan Muhafız dizisini bile heyecanla bağrıma basmıştım. En azından fantastik yerli kurgu büyüyüp güçlensin diye... Sonra daha iyisi geldi, Atiye... O kendini daha ciddiye alıyordu ama yine bir kuruluk, bir sasılık vardı. Yine de kendini izleten bir akışı bulunuyordu öykünün. Ve sonunda Şahmaran geldi. Bakalım neler getirdi? Bir kere hem yönetmen Umur Turagay hem de senarist Pınar Bulut, çok deneyimli isimler. Yani onlardan büyük beklentilerle başladım. Önce iyileri söyleyelim... Müzik, atmosfer yaratma, efektler derken, Şahmaran'ın oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Oyuncular da zaten iyi. İki başrol arasındaki kimya harikulade. E daha ne, değil mi?

SEKİZ BÖLÜME YAYMA

Cık. Değil işte. Yine bir olmamışlık var tüm dijital platform dizilerinde olduğu gibi. İki bölümlük bir hikayeyi sekiz bölüme yaymaya çalışmak desem?

Derim. Dedim. Yine aynı sorun.

Sırf uzatmak uğruna abuk subuk diyaloglar, elimizde bu kadar büyük ve güzel bir efsane varken bütün gerilimi baş karakterler arasındaki cinsel gerilime bağlamalar... Yani sekiz bölümde toplasan sekiz olay olmuyor, onu diyeyim ben sana!



'BAHELEE' DE SONRA TISLA

ABD'nin Louisina eyaletinin büyülü şehri New Orleans'dır. Ormanları, bataklıkları, timsah ve yılanları, hepsinden öte büyüleri ile fantastik korku edebiyatının ana fonudur bölge.

Şahmaran, Adana'dan bir New Orleans çıkarmaya çalışıyor. Aslında görüntü yönetimi ve müzik seçimleriyle bu kasvetli sıcak ve tekinsiz ortamı yaratabilmiş mi? Evet. Ancak iş Adana'da kebap üstüne bıcı bıcı yiyen karakterleri göstermeye gelince büyü bozuluyor. Ne bileyim, belki de bizim yaşamımız öyle gerçek korkularla örülü ki, yılan kavminin öyküsü bile yalan kalıyor. Yani şöyle anlatayım:

'Baheleee' diye konuşan ve sonra muhatabına tıslayan bir karakter düşünün. Olur mu siz söyleyin. Burak Deniz, olağanüstü oynadığı Maraşlı'nın etkisinden sıyrılmış, sade ama etkili bir oyunculuk sergiliyor. Ailesi biraz Adams family, biraz Twilight çakması olunca arada kız kardeşlerine gülmemek elde değil tabii...

Serenay'a zaten bir şey söylenmez, fanatikleri vurur. Şaka bir yana, her ne kadar ismi bir su firmasına benzese de Şahsu rolünde Serenay da çok iyi.

Yani bu harika öyküde tüm harikalar buluşmuş ama öyle değil işte. Malesef öykü Atiye kadar bile akmıyor.

Çok boş vaktiniz varsa izleyebilirsiniz.