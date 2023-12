Networking de nereye kadar?

Günümüzde networking adında bir kavram var. Türkçede karşılığı yok, iş ilişkileri ağı geliştirmek diye bir açıklaması var. Hatta sırf bu mantık sebebiyle Linkedin diye bir uygulama bile var. Buraya kadar her şey güzel...

Bundan daha doğal ne var? Bunu kim yapmıyor ki denebilir. Tamam da her şeyi yapmanın doğru bir yolu, bir ölçüsü, bir zarafeti yok mudur? Bir kişi, kendine hedef seçtiği kişi ya da pozisyon için birilerini kullanabilir ki bu zaten yapılıyor. Ama işte dediğim gibi her işi yapmanın bir usulü var. Zamana yaymak diye bir şey var. Bir insana kendini kullanılmış hissettirmeden bunu yapmak var. Eğer hedefin için kişiden kişiye yavaşça, dostluk protokolünü ihlal etmeden, hedefini elde ettikten sonra aracı olan kişiyi tümden aradan çıkarmadan yanaşırsan herkesin dostu ve saygın biri olursun. Yok, aceleyle ve adeta bir virüs gibi yayılmaya çalışırsan her elde ettiğin hedefte bir önceki kişiyi sonsuza dek kaybedersin. İlişki ile tecavüz arasındaki farka rıza denir. Gönül rızası tesis edilmeden elde ettiğin pozisyonların geride bıraktığı duygu tecavüzden öteye gitmez. Yani, şu network'ün on para etmez bu bendeki aşk olmasa!!!

ÖFKENİN SORUMLULUĞU

İçinde birikmiş bir öfke var ve bu öfkeyi partnerine yansıtıp, onu öfkeli olmaya iten davranışlar yapıyorsun. Bu oyunun doğal sonucu olarak ilişki partnerin gerçekten öfkeleniyor. Ve sen son hamleni yapıp onu öfkeli olmakla suçluyorsun.

O artık hem öfkeli hem de şaşkın.

İçinde hiçbir öfke yokken bu duruma itildi. Nedenini anlayamadığı gibi algılarına karşı güvenini de yitiriyor...

İnsanlar öfkelenebilirler. Bu normal.

Normal olmayan şey, bunu zamanında ve doğru bir üslupla ifade etmek yerine biriktirip yansıtmak...

Madem öfkelisin, bu duygunun sorumluluğunu al. Hem öfkeli olup hem intikamını alıp hem de sorumluluğu bir başkasına yükleme.

O senin öfkenin sebebidir, kendi öfkesinin değil... Birini anlamam onu onayladığım anlamına gelmiyor.

BANA YAPMAZ DEME

Çiçeği burnunda sevgilin trafikte bir canavara mı dönüşüyor? Araçların önünü kesiyor, araçta sopa mı taşıyor? Sana ne kadar kibar davrandığına hiç bakma o zaman. İnsanları uzun dönemli tanımak için, çıkar çatışmaları olduğunda ne yaptıklarını izle.

İhtiyaçları kalmayan insanlara davranışlarına bak. Kriz durumlarında, kendilerini kaybettiklerinde en fazla ne yaptıklarını gözle. Merak etme! Şaşmaz kuraldır; biri en çok ne kötülük yapabiliyorsa günün birinde onu sana da yapacaktır. İnsanları sana nasıl davrandıklarına göre değil, insanlığa ve hatta hayvanlara nasıl davrandıklarıyla tanı. Asla yanılmazsın.