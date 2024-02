Ölmeden önce -2

Birkaç ay önce size ölmeden önce dünyada görülecek yerler listemi paylaşmaya başlamıştım. Bu listeye devam ediyoruz.

LA SAGRADA FAMILIA-Ispanya La Sagrada Familia (Kutsal Aile), İspanya'nın Barselona şehrinde bulunan ve modern mimarinin öncülerinden sayılan Antoni Gaudi'nin 1883 yılında devraldığı fakat 1926 yılında ölmesi sonucu yarım kalan bir bazilikadır.

Sanatçının ölümüne kadar yüzde 15-25'i tamamlanmış olan bazilikanın yapımı halen devam etmektedir. Halk arasında bitmeyen kilise olarak da bilinir. 1882 yılında halkın yardımlarıyla yapımına başlanan mimarinin bitmemesinin nedeni hala sembolik olarak halkın yardımlarıyla yapımına devam edilmesi ve Gaudi'nin karmaşık mimari tarzının çözülmesinin güçlüğüdür. Kaldı ki yılda ortalama 4,5 milyon kişinin Sagrada Familia'yı ziyaret ettiğini göz önüne alacak olursanız burayı bitirmenin altın yumurtlayan tavuğu kesmek demek olduğunu da anlayacaksınız.

Hoş, haksızlık etmek istemem, bu yapı bugüne dek gördüğüm insan eliyle yapılmış en büyüleyici eser. Ana yapı, gotik bir masaldan çıkmış gibi duruyor.

Oysa yeni eklenmiş yapılarda gözlenen mimari yine büyülü olsa da bembeyaz ve daha yumuşak hatlara sahip. Bu bağlamda bazilikayı cennet ve cehennemin yan yana tasviri olarak görmek gayet mümkün. Gaudi, şehirde yaptığı bütün yapılardan elde edilen geliri bu yapıya yatırmış. Ayrıca, 1984 yılında UNESCO tarafından "Antoni Gaudi'nin Eserleri" adı ile Dünya Mirası olarak ilan edilen yapılar arasında yer almaktaymış. Eğer bu yapıyı görmediyseniz bana "Barselona'yı gördüm" demeyin, kırarım.

UNIVERSAL STUDIOS- ABD

Dünyanın pek çok yerinde şubesi bulunan bu stüdyo/tema park zincirinin Orlando şubesinden örnek vereceğim.

Hayatımın en eğlenceli günlerinden biriydi. Ne de olsa izlediğimiz pek çok filmin yuvasında geziyor, yapay gölden fırlayan Jaws ile irkiliyor, Back to the Future filminin zaman makinesi/aracı DeLorean ile maceraya dalıyordunuz.

Çocukluğunuzu bir gün için yeniden yaşıyordunuz. Öncelikle şunu belirteyim ki yıllar sonra tekrar gittiğimde mekanik efektlerin beş boyutlu sinemaya döndüğü, bir anlamda dev simülatörlerde yapay çığlıklar attığımız yeni halini pek de sevemedim Universal'in. Heyecan verici Roller Coaster oyuncakları haricinde tüm filmlerin etkinlikleri nerdeyse aynı olmuş.

Bu bağlamda geziniz için bir klasiği mutlaka önereceğim. Water World izletişini kaçırmayın. Dev bir su parkında sık sık ıslatılırken önünüzdeki havuza -hesaptaalevler içinde inen deniz uçakları ve ölümüne (!) dövüşen akrobat/dublörler gerçekten zaman zaman yüreğinizi ağzınıza getirebiliyor. Böylece filmlerin gerçekten nasıl çekildiği hakkında da bir fikir sahibi oluyorsunuz. Bu muhteşem turu kendinize ve sevdiklerinize armağan ederken bir uyarıda da bulunalım. Klasik günlük tur bedeli (ki asala bir günde bitiremezsiniz) 100-150 dolar/kişi bandında. Ancak her etkinliğin önünde minimum 25 dakika sıra bekleyip etkinliği beş dakikada tamamladığınızdan çok yorucu oluyor.

İmkanınız varsa hızlı geçiş sayın alıp kuyruğu baypas edebiliyorsunuz. Pahalı mı oluyor? Evet. Ancak böyle bir gösteriyi ömrünüzde kaç kez göreceksiniz ki ?