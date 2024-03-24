Ölmeden önce - 4

SANTORİNİ YUNANİSTAN

Ülkemize yakın pek çok Ege adası zaten Türk turistçe sık ziyaret ediliyor. Ancak bana göre bunların hiçbirinde kendinizi yurt dışında hissetmiyorsunuz çünkü mimari olarak herhangi bir Ege kasabasından farkları yok.

Oysa Yunanistan'a daha yakın olan Santorini, bana göre tüm adalar arasında belki de en benzersiz olanı. Tabii ki bunu da eşsiz mimarisine borçlu. Kanarya adaları gibi siyah bir volkanik kayalıktan ibaret olan ada, Bodrum gibi ve tepeye kurulmuş bembeyaz evleri ile gerçekten masalsı bir atmosfer sunuyor. Romantizmiyle özellikle yeni evliler için favori olarak gösterebilirim.

KIZIL MEYDAN MOSKOVA, RUSYA

Pek çok casusluk filminde fonu, Moskovaʼnın Kızıl Meydanʼı süsler. 15. yüzyılda Kremlinʼin duvarları tamamlandıktan hemen sonra yapılan Kızıl Meydan, tarih boyunca idamlara, gösterilere, geçit törenlerine ve mitinglere sahne olmuş. Eskiden, kentin merkezindeki en büyük pazar alanı olan meydan, Moskovaʼyı Rusyaʼnın belli başlı kentlerine bağlayan yolların kavşağıydı. Kremlin ve Kızıl Meydan 1990 yılında 13. yüzyıldan beri Rusya tarihiyle olan güçlü bağları nedeniyle UNESCO Dünya Mirasları Listesiʼne girdi.

LAND OF LEGENDS ANTALYA, TÜRKİYE

Dünyada pek çok başarılı örneği olan tema parkların ülkemizde ne yazık ki fazla örneği yok. Bu yüzden Land of Legends, ülkemiz de tek olması hasebiyle bu önemli listeye girdi. Devasa bir otel, su kaydırakları, yapay havuzlar, hız treni vb. oyuncaklar ve lüks bir alışveriş merkezini barındıran devasa eğlence tesisi, sabahın erken saatlerinden gece yarısına dek sıkılmayacağınız bir deneyim sunuyor. Park, bu manada tüm aile için eğlence vaad ediyor. Elbette ucuz değil ama dünyada buna benzer parkların hangisi ucuz ki? Tesisin tadını çıkarmak için en azından bir gece otel konaklamalı seçeneği çocuklu ailelere öneririm. Daha hesaplı bir seçenek için ilçede hesaplı bir otele yerleşip günlük girişi tercih etmelisiniz.

JAMEOS DEL AGUA LANZAROTE, İSPANYA

Volkanik Kanarya adaları içinde yer alan bir mimari başyapıtı, mutlaka görülmeye değer. Bu adaları olağaüstü bir deha ile dünya turizm pazarında önemli bir yere getiren mimar/ sanatçı Cesar Manrique, gerçekten alkışa layık bir iş çıkarmış. Volkanik bir tünelde kültür ve doğayı harmanlayan sanatsal bir başyapıt olan Lanzaroteʼnin Jameos del Aguaʼsını keşfetmeye değer. Adanın eşsiz volkanik oluşumlarını modern mimari ile buluşturmuş müteveffa sanatçı... Bu mekan, gerçekten de anlatılacak değil yaşanacak bir deneyim sunuyor.