Umre izlenimleri

Zaman zaman sizinle 'Ölmeden önce' başlıklı bir seyahat öneri listesi paylaşıyorum. Aslında böyle bir listede Umre seyahati de olmalıydı ama o henüz kısmet olmadı.

Ben de hazır iş arkadaşlarımdan biri, haberci Emre Şimşek ayağının tozuyla Umre'den dönmüşken (hem de ilk kez değil) onun gözünden bu deneyimi size aktarayım dedim.

"Dünya ile cennet arasında bir mekan.

Zira Hz. Adem ile Hz. Havva'nın cennetten sonraki ilk durağı. İnsanlığın ilk mabedi... Kainatın merkezi ya da kalbi. Medeniyetin merkezi. Hz.

Peygamber burada medfun. Namazda yöneldiğimiz bu yapıyı görmek, Allah'ın 'evim' dediği bu kutlu beldede nefes almak inananlar için tarifi mümkün olmayan bir güzellik...



CENNET BAHÇESİ

Her yıl milyonlarca Müslüman bu eşsiz deneyimi yaşamak için kutsal topraklara yolculuğa çıkıyor. Sırası gelen hac vazifesini yerine getiriyor, gelmeyen ya da özleyenlerse umre için yollara dökülüyor. İlk durağınız Medine'yse ihrama girmenize gerek yok. Ziyaret sürenizin küçük bir kısmını burada geçiriyor ve sakin, huzurlu bir ortamda Hz. Peygamberin hemen yanında Mescid-i Nebevi'de ibadet ediyorsunuz. Peygamberimizin evi ile minberi arasındaki bölüm cennet bahçesi. Birkaç yıl önce bu bölgeye rahatça girip namaz kılabiliyordunuz.

Artık bu mümkün değil zira umrecilerin her geçen gün artması sebebiyle bu bölgeye artık randevuyla girilebiliyor.

Nusuk adındaki uygulama üzerinden alınan randevu ile ziyaretler gerçekleşiyor. Tükiye'den gidenler için randevuyu tur şirketleri alıyor. Umre dönüşü ikram edilecek iki şey var. Biri zemzem diğeri hurma. Herkese beşer litre zemzem veriliyor. Hurma ihtiyacı da Medine'deki hurma bahçelerinden ya da dükkanlarından karşılanıyor.

Mekke'de ibadet biraz daha yoğun olduğu için hediyelik eşyalar da Medine'den temin ediliyor. Oyuncak, saat, altın, tespih... Her bütçeye göre ne ararsanız var...



BİR KOKU KRALLIĞI

Parfüme ayrı bir yer ayırmak gerekir zira burası adeta koku krallığı.

Eskilerin hacı misi diyerek burun kıvırdığı köhnemiş kokular yerine envai çeşit koku ziyaretçilere sunuluyor artık . 24 saat hayatın durmadığı, yeme içme mekanlarının hiç kapanmadığı ışıklı, sakin şehir Medine. Baharat kokuları ve tadı elbette rahatsız ediyor ama Türklerin bu kadar yoğun ziyaret ettiği şehirde damak tadına uygun yiyecekler mutlaka bulunuyor.

Sokakta bir tane dahi köpek bulunmuyor.

Devasa mescid ve sokaklar tertemiz fakat imanın yarısı olan temizliğe insanlar o kadar da riayet etmiyor maalesef."



KABE'NİN İHTİŞAMI

Kabe, etrafındaki yüksek yapılara aldırış etmeden çekimini ve ihtişamını koruyor. Onu gören kendini alamıyor.

Bembeyaz ihrama giriyor ve bir canlıya zarar vermemek, kimseye kötü davranmamak adına söz veriyorsunuz.

Son yıllarda Mekke oldukça kalabalık. Pandemi döneminde yaşanan özlem son birkaç yıldır umreyi izdihama dönüştürüyor. Her dönem hac gibi geçiyor. Dolayısıyla tavaf da mahşeri bir kalabalıkta gerçekleşiyor.

Bir çiçeğin yaprağını yanlışlıkla dahi olsa koparmamak adına çaba sarf etmesi gereken Müslümanlar tavaf esnasında dünyayı unutup anlamsız bir mücadeleye girişiyor.



ORTAK DEĞERLER

Kabe'de tüm renklerin, ırkların buharlaştığı, tek gerçeğin ortak değer olduğu kutsal mekanda memleket sorunsalımızdan taviz vermiyoruz.

Bize her yer sohbet alanı. Her sohbetin girizgahı da nerelisin? Allah'ın evi, kainatın kalbi Kabe kalpleri yumuşatıyor.

Allah'a yaklaştırıyor. Gönülleri imar ediyor. Hz. Peygamberin her izi, her sözü, Allah'ın mübarek kıldığı her toprak insanı insan yapıyor ve olumsuzluklara rağmen yeniden kendine çağırıyor. Yine gideceğiz."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

