Mangalpark

Belediye Başkanı Cemil Tugay, bir gazeteye verdiği röportajda, Kültürpark'ta kurulu bulunan Lunapark'ın sözleşmesinin dolmak üzere olduğunu ve kaldırılabileceğini söylemiş. Tugay, lunaparkın ziyaretçisinin az olduğunu, bu tür alanların şehrin dışında olması, Kültürpark'ın doğal ve sportif kullanım alanının artırılması gerektiğini de sözlerine eklemiş. Son cümleye katılmamak mümkün değil ama keşke denenler ve yapılanlar aynı olsa. Lunaparkın şehrin ve fuar alanının doğal ve kadim bir parçası olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kentin belleğinin de bir parçasıdır. Pek çok kuşağın bu alanda önemli anıları vardır.

Yine de kaldırılabilir mi? Kaldırılabilir tabi. Eğer asıl amaç gerçekten de bu benzersiz alanın denildiği gibi "doğal ve sportif kullanım alanının artırılması" ise... Oysa ben bir türlü bundan emin olamıyorum.

Bizim yıllardır 'fuar' olarak bildiğimiz Kültürpark, -adı üzerinde- üzerinde kurulan uluslararası fuar alanı ile meşhurdu öncelikle... İlk olarak Fuar İzmir yapılıp (hem de son derece ulaşımı zor bir bölgede) fuar buradan taşındı.

Ardından Kültürpark'a fuar dönemlerinde basit standlar kurularak burası yerelleştirildi ve kendi kültür bağlamından koparıldı.

TANIMAKTA ZORLANDIM

Yine de alanın şehrin oksijen deposu olması sebebiyle özellikle Alsancaklılar için önemli bir spor alanıydı. Ben de işe gitmeden önce ya da iş çıkışı bu alanda yürüyüşümü yapardım. Ama artık bu da bir hayal olmak üzere! Geçen bayram ve hemen Hıdrellez sonrası gittiğimde Kültürpark'ı tanıyamadım. Fuarın bir kapısı önünde kaldırımlar ve geçiş yolları -gelişigüzel park etmiş -pek çok araçla kapanmış. Koskoca fuar alanı olmuş size dev bir mangal! Vatandaş bulabildiği her yere oturmuş/salıncak/ mangal kurmuş. Her yerden gelen müzik sesi, yürüyüş yoluna taşan mangallar, kesif bir duman ve et kokusu da cabası...Meşhur kent ormanımızın bile sadece bir kısmında mangal yapılırken Kültürpark'da bunun yapılabilmesini; şehrin dinlenmek ve spor yapmak için gittiği, huzur bulduğu tek yerin bu hale gelmesini anlamak mümkün değil.

Sadece mangalcıları küstürmemek için göz yumulan bu davranış, çok yakında bir kurala dönüşür ve bu durumdan geri dönmek mümkün olmaz. Eğer Sayın Tugay Kültürpark'ın (yurt dışındaki benzerleri ile kıyaslamayı da ihmal etmemiş) spor ve dinlenme fonksiyonunda samimi ise her şeyden önce lunapark yerine mangalpark zihniyetinin kaldırması gerekir diye düşünüyorum.