Sosyal medyadan insan tanımak mümkün mü?

Instagram, sosyal medya türleri arasında görsel imaja en çok değer verenlerden biri. Bu yüzden, kim olduğumuzun temsili bakımından nasıl göründüğümüz öne çıkıyor. Bunu bilen herkes de sayfasında doğru imajı vermeye çalışıyor. Haksız sayılmazlar.

Zira bugün işe alımlarda en çok kontrol edilen ve önem verilen şey, özgeçmişinizden çok sosyal medya geçmişiniz.

Aynı şekilde buradaki paylaşımlar, bir ünlünün olduğu kadar bir siyasinin de kariyerinde oldukça belirleyici olabiliyor.

Birini sosyal medyadan tanımak istiyorsanız nereye bakmalısınız fikri için bir kriter sunacağım.

OLMAK İSTEDİĞİ KİŞİ

Kişiler genellikle ana sayfalarında kalıcı olacak gönderiler için kendi görsellerini kullanıyor olabilirler. Burada filtre başta olmak üzere gerçekliği perdeleyen pek çok şey olabiliyor. Yani kişi ana sayfasında olduğu kişiden çok olmak istediği kişiyi sergiliyor olabilir (ki genelde öyledir de). Fiziğine güvenen pek çok kişi, sosyal medya sayfalarında bol bol kendini sergilemekten kaçınmaz genelde... Haydi kimseyi zan altında bırakmadan kendimden örnek vereyim ki siz oradan kendinize bir hisse çıkarın.

Ana sayfamda hayatla ilgili bir kısmı felsefi görüşlerim yer alır. Bunlar benim görüşlerimdir ama daha çok 'idealimdeki beni 'yani' kim olduğumun yanı sıra 'kim olmak istediğimi' yansıtır. Hayatın genel akışı içinde zaman zaman doğruluğunu beyan ettiğim görüşleri yansıttığım da yansıtmadığım da olabilir.

Yani 'başkalarına verir talkını, kendi yer salkımı' misali...

BİR FRAGMAN GİBİ

Aynı şekilde story'de paylaştığım kendi imajım da hayatımdan eğlenceli ve olumlu kesitleri gösterir. Bunu bir nevi filmin fragmanı olarak okuyabilirsiniz.

Yani filmin en güzel yanları ama tamamı değil... Burada da 'ideal beni' sergileme amacı vardır. Vitrine çıkardığımız elmalar, en parlak ve taze olanlarıdır. Eğer birini -görece-daha iyi tanımak istiyorsanız (görece dedim çünkü insanlar kırk yıllık evliliklerinde bile eşlerini yeterince tanımamış olmaktan yakınırlar) onun başka sayfalardan alıntı yaptığı, paylaştığı reklam, espri, siyasi göndermelere bakın. Çoğunlukla tekrar eden temalar (tekrar önemli çünkü insanlar bazı şeyleri toplumca onaylanmak için de paylaşırlar), beğeniler onun idealinden çok kendisini sergiler. Aklınızda bulunsun.

Kendiniz dışında paylaştığınız pek çok şey, aslında bizzat kendinizdir.