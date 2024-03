Anılarla karışık Sadri Alışık

95'in Mart ayı. Üniversite'de öğrenciyim. Yerel bir radyoda program yapıyorum. O zaman sosyal medya filan yok.Haberleri jet hızıyla öğrenemiyoruz.Kapı açıldı, DJ arkadaş içeri girdi. "Sadri Alışık ölmüş" dedi. "Nasıl yani?" diye sorduğumu hatırlıyorum. Bir süre boş boş bakındım. Yaşım genç olsa da o vakte kadar Turist Ömer serilerini her ekrana gelişinde izlemişim. Darıldın mı Cicim Bana'yı, Ah Müjgan Ah'ı biliyorum.Hele hele Ah Güzel İstanbul.Geçtiğimiz pazartesi, Sadri Alışık'ın aramızdan ayrılışının 29. senesiydi. Onu sadece kamera önündeki kabiliyeti ve samimiyeti ile tanırız ya hani. Öyle değil.Şiirleri, kara kalem, yağlı boya tabloları ile sanatçı kere sanatçı.Zaten Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde okumuş. Ayhan Işık ile oynadığı filmler, Dean Martin-Jerry Lewis'i hatırlatan hatta onların samimiyetinin ötesine geçen bir buluşma.Çünkü Ayhan Işık onun en yakın dostu.Ve arkadaşının vefatının Sadri Alışık'ı kahrettiği söylenir.Eşi Çolpan İlhan da bunu doğrular.Bu kayıpla Alışık'ın ömründen 10 sene gittiğini söyler bir keresinde. Kimi zaman ortadan kaybolduğu ve her seferinde de Ayhan Işık'ın mezarı başında bulunduğu anlatılır.Nefes alır gibi film çeker kariyerinde. Bu laf abartı değil. Misal 1964 senesi. 18 film. (Afili Delikanlılar, Ahtapotun Kolları, Anadolu Çocuğu, Avare, Ayşecik Cimcime Hanım, Ayşecik Çıtı Pıtı Kız, Beş Şeker Kız, Bomba Gibi Kız, Erkek Sözü, Fıstık Gibi Maşallah, Hızır Dede, Kelebekler Çift Uçar, Köye Giden Gelin, Sıkı Dur Geliyorum, Sokakların Kanunu, Taşralı Kız, Turist Ömer, Uçurumdaki Kadın) 1965 senesi 16 film... 1966 13 film. Liste uzayıp gidiyor.Sinemadan sonra televizyonda da unutulmaz rollere imza atar. Tek kanallı dönemlerde Kartallar Yüksek Uçar, Çalıkuşu ve Saat Sabahın Dokuzu dizilerinde boy gösterir. Son oynadığı Yengeç Sepeti ile Antalya'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı üstelik. "Sinemaya zirvede veda" diyeceğim ama o hep zirvedeydi ki zaten. Bu yüzden 18 Mart 1995 tarihini unutmam hiç. O halde senin gibi yapamayız ama en afilisinden bir Turist Ömer selamı sana büyük usta. O halde bir Sadri Alışık sözü ile bitirelim yazıyı. "Düşündüm de insan ömrü dediğin sayfalık bir hikaye.Onu da olur olmaz şeylerle karalamak yanlış. Her şeye gülüp geçmek lazım.Onun için sen de gül ama yalancıktan değil. Geçmişi, eskiden olanları, kalbinin sızısını, sevdiğin insanı falan her şeyi boş vererek gülmelisin."