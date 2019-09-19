Tarım ve Orman Teşkilatı içinde daha doğrusu il ve ilçe müdürlükleri çerçevesinde yapılan çok güzel işler var. Ama belki de bürokrasinin katı kuralları yüzünden bu birimler kendilerini anlatma ve hizmetlerini duyurma imkanı bulamıyorlar. İki hafta önce sizlere Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu ve 'gıda israfı' konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan paneli hakkında bilgi vermiştim. Bugün ise Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri olan Urla'da öğrenmekten keyif aldığım bir projeyi anlatacağım.



ADI İLE MESAJ VERİYOR - "Bugünün Çocukları Yarınlar İçin Toprağa Dokunuyor" projesi daha işin başında yani adı ile mesajını veriyor. Evet, çocuklarımız toprağı tanımalı, tabii tanımak için ona dokunmalı.

Kırsalda yaşayan çocuklar bu yönden elbette çok şanslılar ancak ülkemizde şehirleşme oranı yüzde 80'lere ulaştı. Dolayısıyla çocuk ve gençlerin büyük çoğunluğu sütün, buğdayın, bal veya diğer ürünlerin nasıl üretildiğini bilmiyor. Tarım ve gıdanın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu da doğal olarak anlayamıyor.



HAYATA DÖNÜK PROJELER - Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, "Gelecekte tarım ve gıda alanında daha bilinçli üretici ve tüketiciler olması için okullarımızda eğitim çalışmalarına devam etmekteyiz" diyor. Ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetlere şu örneği veriyor;

Şehit Kemal İlkokulu Müdürü Tülay Yıldız Bıdıklı ile imzalanan protokole göre bakın hangi çalışmalar yapılacak? Evsel atıklardan saksı toprağı yapma, evsel atıklardan sıvı gübre yapma, ipek böceği yetiştiriciliği...

Ayrıca İlçe Müdürlüğünün 'Bahçeden Sofraya Birlikteyiz Projesi' kapsamında Urla'nın mahallelerinde dolaşacak Tır içinde ücretsiz yerli tohum, tarımsal kitap ve kitapçık dağıtımı, sabun yapımı, yeşil zeytin salamura eğitimi, çiftçiler için sağlık taraması gerçekleştirilecek. 'Çocuk Etkinliğimiz Projesi'nde Şehit Kemal İlkokulu öğrencileri Tır'da görevli olacaklar.



TÜM ÜLKEYE YAYILMALI - Yanı sıra öğrenciler ile zeytin toplama etkinliği, zeytinyağı fabrikası ziyareti, toplanan zeytinlerle soğuk sabun ve salamura yapma gibi pratiğe dönük uygulamalar da söz konusu.

Son olarak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halim Türk ile arıcılık ve zeytin budama eğitimi konularında bir anlaşma yapılmış durumda. Aslında Çeşme Yarımadası arı yetiştiriciliği açısından büyük fırsatlar sunuyor, ilgi duyan yöre halkı için özellikle tavsiye ederim. Zeytin budama eğitiminin önemini herhalde söylemeye gerek yok.

Böylesi proje ve faaliyetlerin tüm ilçelerimize yayılmasını gönülden diliyorum.