Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), 2019 yılında yüzde 7 artışla 890 milyon dolar ihracat yaparak tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Şimdi hedef 1 milyar dolar... Ancak konuyu geniş açıdan ele alırsak, Türk ekonomisinin geneli için ihracat tek çıkış kapısı. Daha özelde ise tarım ve gıda sektörü açısından ihracat 'olmazsa olmaz' gözüküyor ki bu hususu sıklıkla vurgulamaya çalışıyorum. Açıyı daha da daraltırsak, yaş meyve sebze sektörü bakımından da ihracat hayati önem taşımakta. Türkiye yılda yaklaşık 54 milyon ton yaş meyve sebze üretiyor.

Bu rakamın çok kayda değer bir performans olduğunu mutlaka not edelim.

Ne var ki artık yüksek üretim miktarı yeterli olmuyor, hatta tam aksine üretim planlaması ve piyasalarda fiyat oluşumu yönünden ciddi sorunlara yol açabiliyor.



■ İHRACATÇININ GÜNDEMİNDE NELER VAR - Nitekim toplam üretimin sadece yaklaşık yüzde 10'unu ihraç edebiliyor olmak Türkiye için büyük kayıp olarak kabul edilmeli. Sektör elbette bu durumun sürdürülemez olduğunun farkında.

Bu çerçevede ihracatçıların yoğun ve etkin çabaları var. Fakat ürün planlaması, standartlaşma, ambalaj ve markalaşma gibi sorunlar uluslararası pazarlarda sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Her şeye rağmen yine de 2020 yılı sonu itibariyle sektör güçlü bir hedefe doğru koşuyor.

Peki 1 milyar dolarlık hedefi gerçekleştirebilmek için ihracatçılar neler yapmayı planlıyor? Bakalım...



■ UZAKDOĞU VE AFRİKA'YA HÜCUM - EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada, "2020'de 1 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bunun için özellikle Uzakdoğu ve Afrika pazarlarına yoğunlaşacağız" diyor. "Muz, ejder meyvesi, kivi ve avokado gibi katma değeri yüksek ürünlerle ilgili çalışmalarımız var.



Dikili'de önümüzdeki yıllarda örtü altı katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeyi planlıyoruz" diyen Uçak, "2018 yılında kırdığımız 831 milyon dolarlık ihracat rekorunu 2019 yılında geliştirerek yüzde 7 artışla 890 milyon dolara çıkardık ve yeni bir rekora imza attık. 2019 yılında 890 milyon dolarlık ihracatımızda ön plana çıkan ürünlerimiz kiraz, sofralık üzüm, kestane, mandalina, kornişon ve biber turşuları, kurutulmuş domates ve meyve suyu konsantreleri oldu. Ülkeler bazında da Birliğimiz üzerinden her zaman olduğu gibi ağırlıklı olarak Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere ihracatımız gerçekleşti" şeklinde konuşuyor.



■ DİYAR DİYAR PAZAR ARIYORUZ - Uçak son olarak şu açıklamayı yapıyor: "Diyar diyar pazar arıyoruz ve ürün satma peşindeyiz. Bu kapsamda en büyük potansiyel pazarlardan Çin'in yanı sıra, Güney Kore, Vietnam, Hindistan gibi ülkelerde fuarlara katılım sağlayacağız.

Bu yıl Asya ile Afrika pazarına da açılmayı planlıyoruz. Avrupa ve Rusya pazarını tüm üyelerimiz biliyor artık, bizim amacımız dünyayı onlara adım adım yaklaştırmak." İzlemedeyiz...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın