Türkiye'nin tarım ve gıdada 2023 yılı için ihracat hedefi 40 milyar dolar. Ancak ne yazık ki bu hedefe ulaşmak çok zor. Çünkü 2018 yılı sonu itibarıyla söz konusu ihracat rakamının 17.7 milyar dolar olduğu düşünülürse, önümüzdeki dört yıl içinde 40 milyar dolar hedefini yakalamak pek mümkün görünmüyor. Ama yine de daha önce her fırsat bulduğumda, vurgu yaptığım 'Türkiye tarım ve gıda ihracatına odaklanmalı' vizyonu dikkate alınabilse, mevcut dış ticaret performansı çok yukarılara çıkabilir. Bu potansiyel fazlasıyla var.



■ DIŞ TİCARET FAZLA VERİYOR - Şimdi gelelim sadede... TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) periyodik olarak açıkladığı Dış Ticaret Verilerini baz alan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli'nin güncel raporu yayınlandı. Rapor bu yılın ilk on ayına ait yeni verileri içeriyor. Buna göre Türkiye Gıda ve Tarım Sektörü'nde ihracat yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 14,37 milyar dolar, ithalat ise yüzde 5,97 düşüşle 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu durumda ortaya çıkan gerçek şu; Kasım ve Aralık ayları da hesaba katılırsa, 2019 yılı tarım ve gıda ihracatı geçen yılın düzeyindeki gibi olacak ve çok muhtemel ki 18 milyar dolara yaklaşacak.



■ TÜRKİYE ÇOK DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR - Tablonun öbür yüzünde ise ithalat rakamlarına baktığımızda yıl sonu itibarıyla ithalatın 12 milyar dolar düzeyinde olacağı anlaşılıyor. Tabii yılın son iki ayında başka ifadeyle Kasım ve Aralık ayları içinde gerek ihracat gerekse ithalat kalemlerinde beklenmeyen ciddi azalış ve/veya artışlar olmazsa diye bir ekleme yapmak gerekir. Öncelikle şu hususu açıkça belirtelim. Türkiye tarım ve gıdada net ihracatçıdır. Öyle ya 2019 yılı kesin dış ticaret rakamları belli olduğunda aşağı yukarı 6 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası verilmesi Türkiye açısından bir başarı kabul edilmeli. Peki bu performans yeterli mi sorusunu nasıl cevaplayacağız? Daha açık bir söylemle hep altını çizdiğimiz Türkiye'nin büyük tarım ve gıda potansiyeli göz önüne alındığında, yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracat performansı Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin içine siniyor mu? Ben doğrusu sanmıyorum. Son söz; 40 milyar dolarlık tarım ve gıda ihracatı hedefinin, Tarım Şurası çalışmaları dışında, tamamen bu konu odaklı ayrı ve acil bir büyük toplantı ile ele alınmasını şart ve stratejik görüyorum...

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