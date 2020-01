Bugün yine riviera zeytinyağı ile ilgili yazıyorum. En son üç ay önce yazmıştım. Konu gerçekten ilginç. Çünkü tarım ve gıdada bilgi kirliliği yaratan sözde uzmanların en sevdiği konulardan biri de riviera zeytinyağı... Hep söylüyorum, bu sektörde yazıp çizerken atıp tutmak serbest! Elinizde bilimsel bir rapor veya araştırma var mı? Yok! Ama özellikle sosyal medya var, başka ifadeyle her türlü yalan ve uydurma haberin fazlasıyla talep gördüğü bir mecra burası.

Gerçekten de aykırı haberin alıcısı her yerde hazır! Söz gelimi birisi, "Ambalajlı süt içmeyin" diyor ve hemen prim yapıyor.

Öteki türlü söylese, yani doğrusunu söylese haber olmayacak! Peki ambalajlı sütün zararlı olduğuna dair bir tane bilimsel araştırma göster, gösteremiyor, çünkü yok! Ancak en önemlisi ve çok düşündürücü olanı tarım ve gıda sektöründe yalan söyleyen ve/veya uydurma bilgileri paylaşan kişilere hiç acaba demeden, hiç sorgulama yapmadan inanmaya hazır geniş bir kitlenin olması!



RİVİERA ZEYTİNYAĞI SAĞLIKLI

Tekrar konumuza gelirsek, bugün dünyada 200 milyon ton dolayında bitkisel yağ üretiliyor. Fakat bu devasa üretimin sadece 2 kadarı zeytinyağı. Tabii bilindiği gibi üretilen zeytinyağının tamamı sızma değil. Ya da şöyle diyelim. Kabaca üretimin yüzde 40 kadarı natürel, yüzde 60 gibi de riviera tipi zeytinyağı. Şimdi iş tam da bu noktada çatallaşıyor. Neden mi? Bazı kişiler TV'ye çıkıp, dünyada 3 milyon ton dolayındaki üretimin yaklaşık 2 milyon tonu olan zeytinyağı çeşidini ortaya bir tane ciddiye alınacak belge ve bilgi koyamadan, fütursuzca kötüleyebiliyor. Ve aynı kişiler akıl almaz bir aymazlıkla, "Riviera zeytinyağı tüketmeyin" diyebiliyor.

Sektörün akil kişilerinden, aynı zamanda Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı olan Ümmühan Tibet ise şunları söylüyor: "Son derece sağlıklı ürünümüz riviera zeytinyağı ile ilgili hiçbir bilimsel veriye dayanmayan açıklamalara tüketicilerimizin itibar etmemelerini ve gönül rahatlığıyla tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Dünya zeytinyağı üretiminin yarıdan fazlasını üreten İspanya'nın tüketiminin yüzde 60'ı riviera zeytinyağı ile karşılanmaktadır. Rafine zeytinyağının içine yaklaşık yüzde 10 natürel sızma veya natürel birinci zeytinyağı ilave edilerek riviera zeytinyağı elde edilir.

Yapılan bilimsel çalışmalarda, zeytinyağının rafinasyonu sırasında yağ asitleri kompozisyonu ve sterol kompozisyonun bileşiminde herhangi bir değişiklik oluşmadığı kanıtlanmıştır. Trans yağ asitleri yoktur. Üretimini her yıl artıran zeytincilik sektörü olarak amacımız, zeytin ağacının ana yurdunda 82 milyon vatandaşımızın zeytinyağı tüketicisi olmasını sağlamaktır."



SEKTÖR AÇIK TAVIR SERGİLEMELİ

"Kadim zeytin ağacı zararlı gıda üretmez" diyen Ümmühan Tibet, burada tamamen kendi kişisel görüşümü ifade ediyorum, yaptığı bu mücadelede yalnız kalıyor. Zeytinyağı hakkında hiçbir uzmanlığı olmayan ve uydurma bilgilerle kendilerine rating sağlamaya çalışan kişilere karşı sektörün çok daha toplu ve açık bir tavır sergilemesi gerekmiyor mu?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın