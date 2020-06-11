Ekonomide, "Ölçemezsen yönetemezsin" diye çok bilinen bir kural var. İş hayatında da çok kullanılır. Bir anlamda envanter yönetimi veya varlık yönetimini de ifade eder.

Yani elde ne var, ne yok, bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Bunun açık bir örneği söz gelimi nüfus sayımıdır. Dünyanın ya da Türkiye'nin nüfusu nedir, nüfus yapısı içinde çok sayıda alt bölümler bulunuyor, bunlar ne durumdadır gibi sorularla ülkelerin demografik yapısı tüm ayrıntılarıyla ortaya konulur. İşte 'Tarım sayımı' da aynı sistematik için ele alınması gereken bir husus.



BÜYÜK RESİM ÖNEMLİ - Türkiye'de en son tarım sayımı 2001 yılında yapıldı. Aradan 20 yıl gibi gerçekten uzun bir zaman geçti. Yani artık mutlak surette böyle bir çalışmaya ihtiyacımız var.

Çünkü 20 yılda çok şey değişti. Elbette çok eksikler ve yanlışlar da oldu ama ben genel olarak yapılan işlerin daha olumlu olduğunu düşünenlerdenim. Başka bir ifadeyle tarım (bitkisel üretim + hayvancılık), gıda ve ormancılık sektörlerinde önemli projeler gerçekleşti. Mesela 18 milyar dolarlık tarım ve gıda ihracatının bu ülkenin mevcut potansiyelinin çok altında kaldığını savunurum ama aynı zamanda Türkiye'nin 193 ülkeye 1827 çeşit tarım ve gıda maddesi satıyor olmasını da övünçle karşılarım. Yanı sıra gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimde de artışlar devam ediyor. Ancak resmin bütününü masaya yatırmanın çoktan zamanı geldi.



ÇİFTÇİ SAYISI - Çok somut bir örnek vereyim. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) rakamları ile devletin resmi kayıtları (ÇKS; Çiftçi Kayıt Sistemi) birbirini tutmuyor. Bırakın tutmayı, arada ciddi farklar bulunuyor. Tabii burada çok değişik unsurlar görüyoruz. Miras yüzünden yaşanan sorunlar, iş terkleri, arazi ihtilafları benzeri sorunlar sebebiyle bir türlü çiftçi sayısını bilemiyoruz. Oysa gerçek çiftçi sayısının belirlenmesi Türk tarımının geleceği açısından bize ışık tutacak. Yine ayrıca kadın çiftçi sayısını da biliyor olmamız lazım.

Bu da önemli. Söz gelimi, ABD'de yapılan son tarım sayımında kadın çiftçi sayısında artış olduğu ortaya çıktı. Bununla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen envanter faaliyetleri de yok değil. Tam aksine Bakanlığın elinde, yıllar içinde elde edilmiş geniş ölçekli istatistiki rakam ve veriler mevcut.



BİR AN ÖNCE YAPILMALI - Doğru oturalım, doğru konuşalım. Türkiye'de ne ekilip biçiliyor, kaç tane makine var, hiçbirinin verisi yok şeklindeki sözler gerçekçi değil. Bunların hepsi biliniyor, ancak yukarıda vurguladığım gibi resmin bütünü ifadesi önem taşıyor. Fazla ayrıntıya girmeden söyleyeyim, Tarım sayımı mutlaka yapılmalı. Türk tarımına ilişkin tüm veriler en güncel ve somut bilgiler şeklinde ortaya konulmalı. Büyük resim, tüm yapısal ve konjonktürel sorunlara rağmen, Türk tarım, gıda ve ormancılık sektörünün, potansiyelin çok altında olsa bile, gücünü ve performansını bize anlatacak.