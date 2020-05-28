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Geçtiğimiz hafta Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) ve Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi yine başarılı bir işbirliğine imza attı. Zoom platformunda Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) temsilcileri ile bir araya gelen tarım gazetecileri ve ekonomi muhabirleri, "Türkiye'de tarım ve gıda ihracatının geleceği" konulu tartışmayı gündeme taşımış oldu. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantının bence çok göze çarpan özelliği tamamen siyasi mülahazaların dışında kalınmasıydı. Başka ifadeyle sonuç ve çözüm odaklı görüş ve öneriler ortaya konuldu. Daha önce de birkaç defa ifade etmiştim, EİB gerek profesyonel yönetimi, gerekse sektörel başkanlarıyla çok ciddi bir kurumsal görünüm veriyor. Gerçekten de toplantıda dile gelen görüşler Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatına yıllık 5 milyar dolarlık katkı sağlayan Egeli tarım ihracatçılarının birikimini de açıkça sergiledi.



TARIM VE GIDA STRATEJİK SEKTÖR

Bu önemli etkinlikte öne çıkan bazı değerlendirmeleri sizlerle paylaşmak isterim. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tarım ve gıda sektörlerinin hem dünya hem de Türkiye için stratejik sektörler olduğunu, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Covid -19 sonrasında gıda güvenliğinin her zamankinden daha önemli olduğunun gözlemlediğini, bundan sonraki süreçte ithalat yerine, yerli üretim yapmak mecburiyetinin algılandığını söylüyor. Türkiye'de üretilen gıda ürünlerinin kalite ve aromatik olarak üst seviyede olduğuna vurgu yapan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türk gıdası algısının öne çıkarılması gerektiğini dile getiriyor.



KATMA DEĞERLİ İHRACAT

Covid-19 sonrasında yeni düzende Türkiye gibi kendi gıdasını kendi üreten ülkelerin hep bir adım önde olacağının altını çizen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Katma değerli ürün ihracatımızı artırarak ihracat rakamlarımızı iki katına çıkarabiliriz" diyor. Türk gıda sektörünü dünya mutfağına benzeten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün çalışma alanına giren her üründe dünyada ilk 10'da yer aldığı bilgisini paylaşıyor.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, pandemi dolayısıyla Türkiye'nin 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde toplam ihracatının yüzde 13 gerilediği ortamda tarım ürünleri ihracatının yüzde 3'lük artışla 7 milyar 789 milyon dolara ulaştığını ifade ediyor.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Covid-19'un tarım ürünlerindeki sürdürülebilirliği ve gıda ürünlerindeki arz güvenliğini gündeme getirdiğine işaret ederken, "Teknoloji ile entegre tarım üretimini yaygınlaştırmalıyız" diyor.



SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Son olarak Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, yaprak tütün ihracatında bir düşüş yaşamadıkları tespitini yaparken, "Tarımda sürdürülebilirliğin çok önemli olduğuna inanıyoruz ve bunu sağlamanın yolunun sözleşmeli üretimden geçtiğine inanıyoruz" şeklinde konuşuyor. Son söz; EİB toplantısının en önemli sonucuna gelirsek, tarım ve gıdada sürdürülebilirlik ana hedef olacak!

EMD İzmir Şubesi Başkanı ve EİB'in üretken Basın Müşaviri 'Atom karınca' Murat Demircan ile birlikte yönettiğimiz toplantının çıktısı olarak, ben de şu öneriyi yapıyorum; "Tarım ve gıda ihracatı hükümet politikası olmalı."