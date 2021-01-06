Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli Kasım ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Dış Ticaret Verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli doğrusu önemli bir boşluğu dolduruyor.

Ben de fırsat buldukça söz konusu güncel verileri köşeme taşıyıp, yer yer yorumlayarak sizlerle paylaşıyorum.



TÜRKİYE NET İHRACATÇI - Buna göre 2020 yılının ilk 11 ayında tarım, gıda ve içecek sektörünün dış ticaret performansı şöyle; sektör Kasım ayı sonu itibarıyla 18,6 milyar dolar ihracat ve 14,3 milyar dolar ithalat gerçekleştirmiş.

İhracat 2020 yılının ilk 11 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarken, ithalat ise yüzde 1 artış göstermiş. Yanı sıra 2020'nin ilk 11 ayında sektörün dış ticaret dengesi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16'lık önemli bir artışla 4,26 milyar dolara yükselmiş bulunuyor.

Bir diğer husus ihracat birim değeri ile ilgili. Çünkü bu 'değer' sizin ne ölçüde katma değerli ürün ihraç ettiğinizi gösteriyor. Birim değer yükseldikçe, ülke aynı miktarda ihracat yaptığı halde döviz geliri artıyor. İhracat birim değeri 2020 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5'lik bir artışla 1.018 dolar/ton, ithalat birim değeri de yüzde 4,5'lik bir artışla 491 dolar/ton olarak gerçekleşmiş durumda. Evet, bir artış var ama daha katma değerli tarım, gıda ve ormancılık ürünü ihraç etmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için de illaki 'tarım - sanayi ve teknoloji entegrasyonu' üzerinde yoğunlaşmak gerek.



İHRACAT STRATEJİSİ YENİDEN

TASARLANMALI - Uzun yıllardır vurguladığım konuya gelirsek, Türkiye mutlaka tarım, gıda ve ormancılık sektörünün geleceğini İHRACAT odaklı olarak tasarlamalıdır. Çıkış yolu burasıdır.

Şimdi öyle gözüküyor ki, Aralık ayı rakamları da açıklandığında hep birlikte göreceğiz, tarım ve gıda ihracatımız 20 milyar doları geçecek. Başka bir ifadeyle, tarım ve gıdada net ihracatçıyız. Bu elbette çok olumlu bir sonuç ancak yeterli değil, yetmez, Türkiye'nin bu alandaki devasa potansiyeli mevcut performansın çok üzerinde. Daha önce yazmıştım, Türkiye'nin 2023 hedefi 40 milyar dolarlık ihracat idi. Yine bunun gerçekleşmesinin bugünden baktığımızda çok olduğu apaçık ortada. Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığının 40 milyar dolarlık hedefi yeniden ele alarak, daha olabilir ihracat performansına odaklanması ve tabii tarım, gıda ve ormancılık politikalarının da yalnızca söz konusu yeni ihracat hedefine ulaşacak biçimde tasarlanması sayısız fayda getirecektir. Bu alanda yeni stratejiler ve yol haritası gerekiyor.