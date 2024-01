Türk popundan rüzgar gibi geçti: Semiramis Pekkan

Altı yıllık kısacık müzik kariyerine üç albüm ve çok sayıda 45'lik sığdırdı Semiramis Pekkan. Yaptıklarının hepsi çok sattı, çok sevildi. Kendi çekilirken de şimdi Süper Star olarak anılan ablası Ajda Pekkan'ı tanıştırdı piyasalara...



Televizyonda konserler olurdu. Özellikle Rumelihisarı konserlerinin yeri ayrıydı. Ajda Pekkan'ın 93 albümü sonrası yayın haklarını o zaman Ahmet Özal'ın sahibi olduğu kanal 6 televizyonu satın almıştı. İşte o konserde yıllar sonra iki Pekkan kardeş klas, zarafet içeren beyaz kıyafetleri ile "Bu Ne Biçim Hayat" adlı şarkıyı seslendiriyorlar, ben de hayranlık içinde ağzım açık izliyorum...

SİNEMA VE TİYATRO

Pop müziğin en ayrıksı, en kendine özgü, en renkli sanatçılarındandır Semiramis Pekkan. Kısacık, altı yıllık (1969-1975) müzik kariyerine üç albüm ve çok sayıda 45'lik sığdırdı. Yaptıklarının hepsi çok sattı, çok sevildi. Devam edecek ve uzun yıllar şarkı söyleyecek diye tahmin edilirken, çok ani bir kararla Ercüment Karacan ile evlenip müziği bıraktı. Ablası Ajda Pekkan, pop müziğin Süper Star'ı.

Bunu hak etmek için çok çalıştı ve başardı. İşin başlangıç noktasında Semiramis Pekkan'ın payı büyüktür. 1961 yılında, o zamanların "duayen müzisyen" kabul edilen İlham Gencer'e telefon açan ve ablasının dinlenmesini isteyen o'dur. Büyük Pekkan hızla sahnelere ve müzik stüdyolarına dalarken, küçük Pekkan da boş durmamıştır aslında. Haldun Dormen'in desteğiyle Dormen Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu'na (AST), ablasının ısrarı ile Yeşilçam'a ayak basmıştır.

'BU NE BİÇİM HAYAT'

Oyunlarda oynamış, filmler çevirmiştir ama bunlar Semiramis Pekkan'ı ne uzatmış ne de kısaltmıştır.

Onu bütün memlekete tanıtan 1969 yılında yaptığı ilk 45 lik plağı "Bu Ne Biçim Hayat'tır. Mary Hopkins'in aynı yıl bütün dünyayı kasıp kavuran şarkısı "Those Were The Days"in Türkçe versiyonudur bu ve sözleri Fecri Ebcioğlu yazmıştır. Ebcioğlu'nun pencerelerinin taşlanması bundandır zaten. Yıllar yıllar sonra Ajda Pekkan, "Fecri Bey benim söz yazarımdı. Semiramis'e de söz yazdığını duyunca oyuncağı elinden alınmış bir çocuk gibi hissettim kendimi ve gidip evinin camlarını taşladım." diyecek ya da sevimli bir şekilde itiraf edecektir. Ama bir işe yaramayacaktır bu kapris protestosu (ya da protesto kaprisi); küçük Pekkan, ablasının çalıştığı diğer söz yazarları ile de çalışacak ve hatta bu isimlerin en önemlisi olan Fikret Şeneş'i dahi paylaşacaktır. Ama boşa gitmeyecek boşuna olmayacaktır bütün bunlar; Kervan Plak'a geçeceği 1973 yılına kadar Colombia ve Odeon çatısı altında yaptığı bütün şarkılar ses getirecek, sevilecek, listelerde boy gösterecektir.

Kervan Plak yılları daha fazlasına da sebep olacaktır. Küçük Pekkan, büyük Pekkan'ı hatırı sayılır bir miktarda zorlamaya başlayacaktır bu yıllarda.

BANA YALAN SÖYLEDİLER

O yıllar albümden çok 45'lik, yani şarkı ağırlıklı yıllardı. Yeni firmaya yapılan ilk 45'lik Orhan Gencebay şarkısı olan "Çöpçatan' oldu. Bir sonraki plak da öyle; 'Sen Hayatsın Ben Ömür' de bir Orhan Gencebay şarkısıydı. "Böyle mi olacak; Semiramis Pekkan hep arabesk/alaturka mı devam edecek?" derken Fikret Şeneş girmişti devreye ve Pekkan'ı o çok iyi seslendirdiği, çok sevildiği Batılı şarkıların (o zamanın deyimiyle aranjman) cenahına çekmişti yeniden. "Bana Yalan Söylediler", "Neredeysen" gibi büyük hitleri hep bu dönemin eseridir.



İçinde olduğumuz dijital çağda da Semiramis Pekkan unutulanların başında gelmekteydi. Birkaç karma albüme alınmış ve Çağan Irmak'ın Issız Adam'ında kullanıldığı için gündeme gelen "Bana Yalan Söylediler"in haricinde çok fazla bir albümü yayınlanmadı. Bu nedenle bu eşsiz sanatçıyı genç kuşak hiç bilmiyor; eski kuşaklar ya unuttu ya da unutmak üzere.

Bu sebeple Pekkan'ın üçüncü albümü bu ve 1975 yılında, Orhan Gencebay'ın sahibi olduğu Kervan Plak tarafından yayınlanmıştı.

Bu albümün yeniden basılması (ve dolayısıyla dijital platformlarda da yer alacak olması) hepimiz için büyük kazanç. Umarız Colombia ve Odeon dönemine de kapı açar ve herkes müziği bırakıp başta modacılık olmak üzere çeşitli (ve hepsi çok başarılı) işler yapmış bu büyük sanatçıyı dört başı mamur bir biçimde tanır ve bir yorumcu olarak kalplere basar. Hala çalışıyor, hala dijitale şarkılar yapıyor...



Youtube kanalı (kendisine göre lunaparkı )... Bana Yalan Söylediler ve Evren Can Gündüz ile Nerdeysen, Bu Ne Biçim Hayat klipleri yayında, izleyin, izlettirin. Bu arada yıllar sonra bu yaz Ajda Pekkan'ın Harbiye Açıkhava konserinde iki kardeş yine bir aradaydı.

Yine 'Bu Ne Biçim Hayat' şarkısını birlikte söylediler.