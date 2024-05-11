Minik Serçe’nin yükselişi: Sen Ağlama

80'lerin başında Atilla Özdemiroğlu ile beraber hazırladığı "Firuze" Sezen Aksu'ya büyük bir hit daha kazandırmıştı. Ama asıl yükseliş Onno Tunç ile gerçekleştirdiği "Sen Ağlama" plağı ile başladı.

Ajda Pekkan'ın "Süper star 83" plağı dışında o dönemlerde doğru dürüst satan bir pop albümü yoktu. Popçuların çoğu ya arabesk e yönelmiş ya da pılını pırtını toplayıp müzik dünyasından çekilmeyi tercih etmişti. O dönem Sezen Aksu ise daha sonra büyük aşk yaşadığı Onno Tunç ile beraber çalışmaya başlamış ve bu çalışmayı bir plağa dönüştürmenin planını yapıyordu. 1984 yılında yayınlanan "Sen Ağlama' 'plağında Sezen Aksu kendisini A'dan Z'ye Onno Tunç'a teslim etmişti. Usta müzisyen Nilüfer, "Müzik" -84 ile Ajda Pekkan "Süperstar 2" 79 ve Nükhet Duru 'nun "81" albümlerinde aranjörlük yapmıştı. (Nükhet Duru, NTV Sezen Aksu -Onno Tunç belgeselinde onları kendisinin tanıştırdığını söylemişti.) Ama o da ilk kez bir albümde aranjörlüğün ötesinde bir göreve soyunmuştu. Buna ister prodüktörlük deyin ister süpervizörlük... Özetle Onno Tunç ilk kez bir albümde tüm ipleri eline almıştı. Ufku batıya dönük bir müzisyen olan Tunç, tamamen batı enstrümanlarıyla Avrupai bir albüm hazırlamak niyetindeydi.





ONNO TUNÇ İMZASI

"Sen Ağlama" plağında on şarkı yer aldı. Bu şarkıların yedi tanesinin bestesi tamamının ise düzenlemeleri Onno Tunç imzası taşıyordu. Minik Serçe kariyerinde ilk kez her şeyi ile kendisini Onno Tunç'a teslim etmişti. Onno Tunç "Sen Ağlama" plağında son derece radikal hareket etmişti. Türkiye'de arabesk ve taverna albümlerinin peynir ekmek gibi sattığı bir dönemde yayınlanan albüm Türk pop müziğinin olduğu kadar Sezen Aksu kariyerinde de önemli plaklarından biri olmuştur. Onno Tunç yaylılardan oluşan bir senfonik orkestra kullanmış, kayıtlarda Sezen Aksu'nun sesine farklı bir efekt vermiş ve neredeyse hiçbir doğu enstrümanı kullanmamıştı. Oysa bu Sezen Aksu için bir riskti, çünkü önceki hiti "Firuze'de, Atilla Özdemiroğlu ona doğu ile batının ortasında sentez bir sound hazırlamıştı.



ELEMELERİ KAZANAMADI

Bu plakta ise yüzünü tamamen batıya çevirmişti. Onno Tunç'un yedi bestesi vardı demiştim... Bunlar "Sen Ağlama" , "Haydi Gel Benimle Ol" ,"Geri Dön' 'Bu Gece", "Tükeneceğiz", "Bir Başka Aşk" ve "Bin Dokuz Yüz Kırk Beş"ti. Geri kalan parçalar ise Atilla Özdemiroğlu'nun "Yeter"i ile bestesi Ali Kocatepe'ye sözleri büyük şair Sabahattin Ali'ye ait "Dağlar Dağlar" ve Çocuklar Gibi" idi. Sezen Aksu 80'li yıllarda Eurovision şarkı yarışmasına katılmayı çok kez denemişti. Birinde Ali Kocatepe ve Coşkun Demir ile (1983 ) "Heyamola" diğerinde Özdemir Erdoğan ile (1985) "Küçük Bir Aşk Masalı" Eurovision Türkiye finalleri ulusal elemelerinde yarışmış ama hiçbirinde Türkiye'yi temsil etme hakkı elde edememişti. Benzer kaderi Onno Tunç ile de yaşadı. 1984 yılında Eurovision Türkiye elemelerinde sözleri Aysel Gürel'e müzik ve düzenlemesi Onno Tunç'a ait olan "Bin Dokuz Yüz Kırk Beş"adlı şarkı ile yarışan Sezen Aksu o yıl da Türkiye'yi Eurovision'da temsil etme hakkını kazanamamıştı. Bu şarkı bu plağın B yüzünün beşinci şarkısı olarak yer aldı. Bu şarkı bir hit olamadı ama içerdiği sosyal mesajlı sözler ve Onno Tunç'un mükemmel düzenlemesi ile Türk popunun en kaliteli bestelerinden biri olmayı başardı.



2 MİLYON SATTI

"Sen Ağlama" sadece o dönem, resmi kayıtlara göre 2 milyonun üzerinde satmıştı. Buna korsan kasetleri ve bu güne kadar devam eden satışları da eklersek, bu albümün 5 milyonun üzerinde bir satış grafiği yakaladığını söylemek mümkündür. Plak daha sonra Sezen Aksu'nun yapım firması SN müzik tarafından CD olarak 2017 yılında da Bayar Müzik tarafından LP olarak müzik marketlere sunuldu. Bayar Müzik bu plağı yayınlarken SN müzikten "Neden" adlı Sezen Aksu şarkısını aldı ve plağın sonuna Bonus olarak ekledi. Bu şarkı ilk kez bu plakta yayınlandı. İlk "Sen Ağlama" plağını yayınlayan Sembol Müzik müzik endüstrisinde doksanlı yılları göremeden kapandı. İlk Sezen Aksu "Sen Ağlama" plağının yayınlanmasının üzerinden kırk yıl geçti. Evrile çevrile aynısını yapabilmek adına çok denemeler yapıldı. Ama olmadı olmuyordu sihri - büyüsü günümüze kadar sürdü sürecek... Bu albümü mutlaka edinin ve kaybetmeyin... Yazarın dikkat çektiği şarkıysa "Bir Başka Aşk".





Sezen Aksu- Sen Ağlama/Sembol Plak-1984



A YÜZÜ

1 Sen Ağlama ( Aysel Gürel & Sezen Aksu - Onno Tunç)

2 Haydi Gel Benimle Ol ( Aysel Gürel-Onno Tunç)

3 Geri Dön ( Sezen Aksu -Onno Tunç )

4 Yeter (Sezen Aksu - Attila Özdemiroğlu)

5 Bu Gece ( Sezen Aksu- Onno Tunç)



B YÜZÜ

1 Dağlar Dağlar (Sabahattin Ali - Ali Kocatepe)

2 Çocuklar Gibi ( Sabahattin Ali - Ali Kocatepe)

3 Tükeneceğiz ( Sezen Aksu )

4 Bir Başka Aşk ( Sezen Aksu - Onno Tunç)

5 Bin Dokuz Yüz Kırk Beş ( Aysel Gürel - Onno Tunç ) Düzenlemeler: Onno Tunç