Şarkılara bebek arası

Şarkıcılığa başladığı 1968 yılından beri ilk defa, koca bir yılı, 1973 yılını, hiçbir şey yapmadan geçirir Hümeyra... Bunun nedeni de Hümeyra’nın bebek bekliyor olmasıdır. Başta Hey Dergisi olmak üzere, bütün dergi ve gazeteler bu güzel haberi herkese duyurur

Bebek doğduktan sonra ilk teklif, 1974 yılında kendi firmasını kurmuş olan Ali Kocatepe'den teklif gelir ve 1 Numara'dan "Yiğit/Yardan Haber Yok' 'adlı plak çıkar... Bu plak için Ali Kocatepe hiçbir şeyi şansa bırakmamıştır. Ön yüzünde yer alan Yusuf Kaya bestesi "Yiğit"i arka yüzünde yer alan Cahit Berkay-Cem Karaca ortak çalışması "Yardan Haber Yok'u (Bu Nasıl Dünya) Atilla Özdemiroğlu düzenlemiştir, yapımcı da Ali Kocatepe'nin kendisidir.

Bu plak da çok sevilir ve Hümeyra hayranlarının, şartlar ne olursa olsun ondan asla vazgeçmeyeceğinin bir başka işareti olur... Ama bunun en büyük nedeni, Hümeyra'nın da hayranlarını hep düşünmesi ve kollamasıdır...

Hümeyra; iki yıl Paris'e de yerleşse, evinde oturup bebeğini de doğursa eninde sonunda geri dönmekte kendisini sevenleri etkilemeye devam etmektedir...

Bir yıl sonra, 1975 yılında ise tam anlamıyla kıyamet kopar... "Sessiz Gemi "suya indirilmiştir çünkü....

1976 yılında Hümeyra'nın ilk defa, biraz "hoppa" bir 45'liği çıkar. Ön yüzünde Ülkü Aker 'in yabancı şarkı üzerine yazdığı sözlerden oluşan "Sus Duymasın" dan oluşan bir plak... Hümeyra, kimi zaman seçtiği şarkıyı "B" yüzüne olsun koyabilmek, kimi zaman da ticari bir plağın ardından kendi istediği bir plağı yapabilmek için yeni şarkıları söylemeyi kabul eder... Ama Hümeyra hayranları, bu şarkılarla da yaşamlarını sarıp sarmalamayı bilirler... "Olmasa" ile "Kördüğüm" ile "Sessiz Gemi" ile hüzne boğulan hayranlar, "Onu Bana Sakla" ve sonra gelecek "Benim Derdim Seninle" adlı şarkılarla dans eder, eğlenir ve keyifli gecelere yol alıp dururlar.

1977 yılına geldiğimizde ise, Hümeyra'nın nihayet albümü olacaktır.

"BUNDAN İYİSİ CAN SAĞLIĞI"

Tam on yıl sonra bir albümü olur Hümeyra'nın...

O kadar çok plak satmış, ünü bütün ülkeye yayılmış bir şarkıcının o güne kadar bir albümünün çıkmamış olması biraz tuhaf elbet... EMI 1977 yılında nihayet "Anlatamıyorum" adını verdiği bu albümü yayımlar... Türk Popunda çok az denenmiş "dörtlü" kapakla çıkar piyasaya... "Onu Bana Sakla" hariç, bütün 45'likler, önlü arkalı bu albümde yer alır.

Plağın en göz alıcısı şarkısı "B" yüzünün açılış şarkısı olan "Anlatamıyorum"dur... Orhan Veli'nin bu şiirini Onno Tunç besteler bu sefer... "Dilber", "Olmasa",' 'Ölüm" ve "Kördüğüm"den birer bölüm de "remake" edilmiş olarak yer alır bu albümde. Albüm beklenen ilgiyi görür elbette ve Hümeyra, EMI ile yola devam eder. "Benim Derdim Seninle" ve "Bundan İyisi Can Sağlığı" adlı 45'lik yayınlanır aynı yıl... Bir yıl sonra da, Cenk Taşkan ve Mehmet Teoman imzalı "Seni Bırakmam / Yüzüm Yağmurda "... Bu Plak, Hümeyra EMI beraberliğinin son 45'liği olur ve Hümeyra kendi firmasını kurmuş olan Yeşil Giresunlu'nun Balet'ine geçer...

1980 yılında "Do Do Do Do Si Re Re" çıkar ve şarkı, "Onu Bana Sakla"nın "hoppa"lık rekorunu kırar... Plağın "B" yüzünde ise, besbelli sıkı bir pazarlık sonucu, Özdemir Erdoğan'ın unutulmaz şarkısı "Sevdim Seni Bir Kere" yer almıştır. Bir yandan da "Sevdim Seni' 'ile hüzünlere boğuluruz. Bir yıl sonra Hümeyra son 45'liğini yapar... "Aşk Kapıyı Çalınca/Bir Damla Yaş "... Melih Kibar -Bora Ayanoğlu imzalı "A"Yüzü, aslında "Selam Meloş "müzikali için yapılmış bir şarkıdır ve Hümeyra bu şarkıyı günlerce Şan Tiyatrosu'nda söylemiştir...

İÇİNDEN TRAMVAY GEÇEN ŞARKI

Hümeyra 1985 ve 86 yıllarını Ferhan Şensoy'un "Küçük Sahne'sinde geçirdi. Artık oyunculuğa iyice ısınmıştı ve "İçinden Tramvay Geçen Şarkı" herkese keyif veren bir oyun olur. TRT de ise yine Ferhan Şensoy ile "Varsayalım İsmail " adlı TV şovuna çıkar.

O sırada Sarp Plak ile anlaşır ve bir dönüş albümü yapar. 'Yıllar Sonra" ... Yıllar sonra keyifli ve zengin bir dönüş yapabilme niyetiyle hazırlanmış bu albüm; yapımcı firmanın albümü doğru dürüst pazarlayamaması nedeni ile herkese ulaşamadı...

Hümeyra'nın "Yıllar Sonra" dönüşü yine herkesi derinden etkiledi, hepimiz bu şarkılarla yatıp kalkmaya başladık... Bir süre sonra aynı firmadan "Tutkulardan İntihar" çıktı. Türk Popunda ki ilk "Rap" havalı şarkı olma özelliğine sahipti...

YENİDEN KEŞFEDİLİP DİLLERE DOLANACAK

Hümeyra 90'lı yılların tamamını tiyatro ile geçirdi neredeyse... Şehir Tiyatrolarında epeyce oyunda rol aldı... 1997 yılına kadar sürdü bu ve tam bu yıl ,"Beyhude" ile çıkageldi. Aslında bir TV röportajında Sezen Aksu- Onno Tunç ile albüm yapacağını söylemişti.

Ama Onno Tunç'un aramızdan zamansız ayrılışıyla bu proje rafa kalkar. "Beyhude" albümünü herkes bağrına basmakta kusur etmez...

Eleştirmenler, yazarlar, çizerler, gazeteciler hepsi birden düştü Hümeyra'nın peşine... Bu albümdeki şarkıların birinde, Mehmet Teoman'ın sözlerini yazdığı "Canım Yanıyor" da "Yıllar Yıllar Sonra Anladım ki Nasıl Sevmişim Seni "diyordu Hümeyra... Hayranları da aynı şeyi söylüyordu. Özlenmiş hem de çok özlenmişti Hümeyra... Ada Müzik'ten çıkan bu albüm için, Türk Popunun en önemli isimleri toplanmıştı Hümeyra'nın etrafında... Vedat Sakman, Mehmet Teoman, Mustafa Süder, İlyas Mirzayev, Doruk Onatkut... SanArt ve Nihat Odabaşı 'da mükemmel bir kapak tasarımı yaparak son noktayı koymuştu... Ülkemizin bu "dört dörtlük" sanatçısına yakışır insanlarla yapılmış bu mükemmel albüm, aynı zamanda Hümeyra-Ada Müzik işbirliğinin de başlangıcı oldu.

Ada Müzik, şimdi de Hümeyra'nın "En İyilerini" getiriyor CD olarak... Çok sevdiğiniz ezbere bildiğiniz, az bildiğiniz ya da bir şekilde hiç duymamış olduğunuz epeyce şarkı... Bir kısmını yeniden hemen bağrınıza basacaksınız. Bir kısmı ise yeniden keşfedilmeyi bekliyor.45'lik ve LP'ler üzerinde epey bir zaman "bugün"ü beklediler. Yeniden keşfedilecek, yeniden dillere dolanacak...Umarız Hümeyra Ossi Müzik Hakan Eren'i kırmaz ve uzun zamandır beklediğimiz Pop-caz albümünü yapar.

SAHNELERDEN TİYATRO VE SİNEMAYA

AŞK Kapıyı Çalınca, Hümeyra'nın son 45'liği olur...

Bunun türlü çeşitli nedenleri vardır ve bunlardan hiçbiri doğrudan doğruya Hümeyra ile ilgili değildir. Bir kere 45'liklerin sonu geldi, gelmek üzeredir...

Arabesk'in tırmanışı en üst noktaya ulaşmış ve en tepeye yerleşerek başka tür müziğe "geçit yok" demeye başlamıştır.

Üstüne üstlük, 12 Eylül günleri, kimsede aşkın kapıyı çalıp çalmayacağını önemseyecek bir hal bırakmamış "bir damla yaş" ne demek, yaşlar oluk oluk akmaya başlamıştır...

Hümeyra da, bir süre için müziği bir kenara bırakır, sinemaya ve müzikallere verir kendini. 12 Eylül ;"gülün oynayın eğlenin coşun ama başka şey yaparsanız bozuşuruz "diye haber salmıştır dört bir yana... Hepimiz, Şan Tiyatrosunun önünde kuyruğa gireriz... Egemen Bostancı ve Haldun Dormen bize "ne ciciler" hazırlamış, bir bakmaya gideriz. Bu müzikal bolluğunda Hümeyra'ya' 'Selam Meloş"ve "Sait Hop Sait" düşer... Her iki oyun da, Hümeyra açısından bir dönüm noktası olur. Kendisini bu şekilde de sınamıştır ve sonuç mükemmeldir. Bir süre sonra öteden beri hayali kurulup durulmuş sinemanın da kapıları açılır ve Hümeyra bir düşünü daha gerçekleştirir..."Talihli Amele' 'Kırık Bir Aşk Hikâyesi' 'Mine" ve "Asiye Nasıl Kurtulur' 'filmlerinde rol alır. Tamamı da Türk Sinemasının yüz akı sayılabilecek filmleridir bunlar.

Özellikle "Kırık Bir Aşk Hikâyesi " ... Senaryosunu Selim İleri'nin yazdığı bu yürek burkucu film, eleştirmenler tarafından Türk Sinemasının en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilir.

Hümeyra sinemayı da başarmıştır...

Hem de öyle böyle değil, kırk yıllık oyunculara taş çıkartarak...1984 yılında ikinci albümü çıkar: "Benim Şarkılarım"...

Tam dört yıl ara verilen müziğe muhteşem bir dönüş yapmıştır... Albümde yer alan şarkıların büyük bir bölümü Hümeyra tarafından bestelenmiştir.

Belli ki müziği hiç bırakmamıştır Hümeyra. Müzikaller, oyunlar, filmler arasında koşturup dururken çalışmış da çalışmıştır Hümeyra... Biz onu müziğe boş verdi zannederken; O Nazım Hikmet, Refik Durbaş, Aziz Nesin 'in dizelerini, Âşık Veysel ve Karacaoğlan'ın deyişlerini usul usul biriktiriyormuş...

Albüm "sınırlı sayıda" basılır ve bittiğinde baskısı yenilenmez.( Bu albüm Ağustos 2010 da Ossi Müzik / Balet işbirliğiyle Hakan Eren tarafından CD, Eylül 2017 de plak olarak çıkar )

DÖNEN YOK SEFERİNDEN

1975 yılında, Türk Popunun "iş bilir' 'yapımcılarından Yeşil Giresunlu, Hümeyra'nın önüne bir proje ile çıkar gelir. Yahya Kemal Beyatlı'nın ünlüler ünlüsü "Sessiz Gemi"sini bir yabancı parçaya uyarlamıştır ve Hümeyra'nın söylemesini istemektedir Yeşil Giresunlu...

Hümeyra düşüneceğini söyler, ölçüp biçmeye çalışır... Çünkü İlk defa bir "yabancı şarkı" söyleyecektir. O güne kadar kendisinin ya da başkasının, yalnızca Türk bestelerini söylemiş olan Hümeyra'yı bu yabancı şarkı işi biraz zorlar ve kararsız bırakır. Ama şiirin "Kapı" gibi bir Türk şiiri olması kararını vermesine sebep olur ve plağı yapmayı kabul eder, böylelikle de EMI'ya transfer olmuş olur... Hümeyra "Sessiz Gemi"nin uyarlaması ile bizzat kendisi uğraşır ve bu çok önemli şiirin "şarkı" haline gelirken bir şey kaybetmemesi için günlerce çaba harcar... Sonuçta iş bitip, plak piyasaya verildiğinde yer yerinden oynar. Memleketin her tarafı bu şarkı ile yıkılıp inliyorken, EMI ve Yeşil Giresunlu işi sıkı tutar, bu dalgayı kaçırmak istemez ve plaklar arka arkaya çıkar. 1975 yılında iki 45'lik daha yayınlanır..."Dönülmez Bir Yoldayım/Ey Sevgili Sevgilim", "Otuz Beş Yaş /Susun Susun Ağlayacağım"...

Bu ikinci plakta, Yeşil Giresunlu "Sessiz Gemi" formülünü tekrar etmek istemiş ve bu sefer Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirini bir yabancı şarkıya uyarlamıştır.