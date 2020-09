Evet bu bir yalan. Koca bir yalan.

Temiz falan değil. Kirletiyoruz İzmir'i. Gözünün yaşına hiç bakmadan kirletiyoruz. Şehri temiz tutmak için hergün yapılan çalışmalar bir yana, hepimiz elbirliğiyle İzmir'i kirletmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kısa süre önce başlattığı bir hareket vardı.

Çiçek gibi İzmir sloganıyla başlatılan bu çalışmada, özet olarak evimizi nasıl temiz tutuyorsak şehri de öyle temiz tutalım diyerek tüm İzmirliler bu konuda duyarlılığa davet edilmişti.



HER SANTIMETREKARE

Açıkçası ilk başta bunu çok yadırgamıştım. Temizlik işinin, belediyenin asli görevlerinden biri olduğunu, hadi elinize süpürgeyi alın ve her yeri temizleyin anlayışının yapmacık bir hareket olduğunu dahi düşünmüştüm. Ama bir huyum var.

Belki böyle değildir diye konuyu didiklemeye bayılırım. İşte bu yüzden yazıyorum.

Belediye neden böyle bir kampanya başlattı biliyor musunuz? Çünkü onların dahi işin altından kalkamayacağı boyutta şehrimizi kirletiyoruz. Örnek mi istiyorsunuz? İnciraltı Kent Ormanı.

Gidin bir bakın. İnciraltı Kent Ormanı ile Demokrasi Meydanı arasındaki deniz tarafına özellikle santim santim bakın.

Bakın ki her santimetrekaresini nasıl kirlettiğimizi kendi gözlerinizle görün.



790 TON KATI ATIK

İzmaritten tutun da ne ararsanız var.

O sahil şeridinde üstelik 5 metrede bir çöp kutusu ve bir o kadar da çöp konteyneri olmasına karşın.

Mideniz bulanır. Çek çek alanı ayrı bir konu. İzbe görünümü yakışmıyor.

Bugün İzmir'e bu gözle bakın. Nasıl kirlettiğimizi, şehrimizin nasıl kirlendiğini görmek için bakın.

19 Eylül 2020 Dünya Temizlik Günü. Bu fikir Estonyalı bir grup genç tarafından ortaya atılalı 12 yıl oldu.

Türkiye'de bu gönüllü harekete uyarak her yıl büyük bir temizlik harekatı yapıyor. Bu hareketin öncüsü Sivil Yaşam Derneği. Geçen yıl 180 ülkede 20 milyon insan bir gün için kolları sıvayıp temizlik yaptı. Türkiye'de ise 81 ilde 116 bin gönüllü katıldı. Sadece bir günde 790 ton katı atık toplandı.

Simidimiz, domatımızla övünmekle bu iş olmuyor. Temizliğimizle övüneceğimiz bir İzmir olmalı. Bugün elinizdeki çöpü sokağa atmadan önce lütfen bunu düşünün.



DÖRT MEVSİM ALAÇATI

Alaçatı'da sezon artık sadece yaz değil. Dört mevsim. Alaçatı Turizm Derneği, turizmin sanatla birlikte dört mevsime yayılması için başlattığı çalışmalar kapsamında ilk olarak sanata ve sanatçılara ev sahipliği yapacak. 1-4 Ekim tarihleri arasında "Alaçatı'da Dört Mevsim Sanat" başlığı altında harika bir buluşma olacak.

Türkiye'nin çeşitli illerinden ressamlar ve heykeltraşlar Alaçatı'ya gelecek, sergiler açılacak. Alaçatı adeta büyük bir açık hava sergi alanı olacak. Ama sadece bu da değil. Kış sezonunda daha bir çok sürpriz de olacak. Haftanın alkışı Alaçatı'ya.