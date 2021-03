Herkes konuşuyor. Mavi Uşak, bir anda gündeme oturdu.

Mavi güvenin rengidir. Uşak'ın Kovid-19 mücadelesinde bu rengi almasının arkasında bilinçi Uşaklı var. Uşaklıyı bir araya getiren de Vali Funda Kocabıyık. Vali olmanın çok ötesinde önce bir kadın, sonra anne ve eğitmen. Bu üçü onun ilham kaynağı. Uşak eğer mavi rengi aldıysa bunda Vali Funda Kocabıyık'ın büyük etkisi olduğu kesin. Neden çünkü, Uşaklıya bir anne gibi yaklaştı.

Koruyucu ve kollayıcı. Yeri geldi kızdı yeri geldi sevdi.

Peki zembille mi indi Uşak Vali Konağı'na?

Ama önce şunu hatırlatmak istiyorum. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Bugün her türlü sorunun çözümünün eğitim olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer kadınlar bu mücadeleyi kazanacaksa, bunun tek yolu çocuklarımızın eğitiminden geçiyor. İşte aşağıdakilerini bu hatırlatmanın ışığında okumanızı öneriyorum.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu.

Felsefe grubu öğretmeni olarak 2005 yılına kadar çalıştı. Sonra sınavı kazandı MEB Teftiş Kurulu Başkanlığında bakanlık müfettişliği görevine atandı.

2011'de MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü oldu. Özellikle okul öncesi eğitimi güçlendirme ve okul öncesi eğitime erişim konusunda büyük çaba gösterdi. Okullaşma oranının artırılması amacıyla yarım günlük eğitim modeline geçiş ve devlet okullarında okul öncesi eğitim hizmetinin ücretsiz olmasına ilişkin mevzuat düzenleme çalışmaları yaptı.

Sonrasında MEB Temel Eğitim Genel Müdürü olarak atandı.



LISTE UZUN

12 yıllık zorunlu eğitimde ilkokul ve ortaokul dönüşümlerinin gerçekleştirilmesi, yabancı dil eğitiminin ilkokul ikinci sınıftan itibaren verilmesi, ilkokullarda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin branş öğretmenleri tarafından verilmesi çalışmalarını yürüttü. Ama bu kadar da değil.

İlkokul müfredatına oyun ve fiziki etkinlikler dersinin eklenmesi de onun işi. İlkokul birinci sınıf öğretim materyallerinin hazırlatılarak ücretsiz olarak dağıtılması da onun işi. Doğu ve Güneydoğu illerinde yetersiz dil becerisi olan çocukların akranlarına yetişebilmesi için "İlk Okuma Yazmaya Giriş" kitabının hazırlanması da onun işi. Zeka oyunları ve drama dersi öğretim programının hazırlanması da. Öğrencilerin çanta yükünü azaltan, ders kitaplarının iki dönem hâlinde okutulmak üzere bölünmesi de. Liste uzayıp gidiyor.

2016'da Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü oldu. UNESCO'da oldukça aktif görevler aldı.

UNESCO yönetim kurulu, yürütme kurulu, eğitim ihtisas komitesi, somut olmayan kültürel miras ihtisas komitesi üyeliklerinde bulundu. Sonrasında da vali olarak atandı. Eşi vekildi, oydu buydu değil. Zembille değil.

Kadın olarak çalıştı, çalıştı çalıştı.

Öyle vali oldu. İyi de oldu. Farkını ortaya koydu. Pandemi döneminde Uşak sokaklarını arşınladı. Her vatandaşa tek tek anlattı. Maskeni tak dedi. Dikkat et dedi. Elbette Uşak sadece bunlarla mavi olmadı. Ama bir anne, kadın, eğitmen olan Vali Kocabıyık bu işte öncü oldu.