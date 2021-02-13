Ziya Şakir Yılmaz, girişimciye cesaret aşısı veren bir kişi.

Çünkü o da bir girişimci. Bir şirketin -ki sağlık sektöründe önemli bir şirketin- Türkiye müdürüydü.

Çalışkandı, sorumlulukları arttı.

Aynı şirketin Türkiye müdürü iken Balkanlar, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Kafkaslar ülke müdürü de oldu.

Yoğunluk dizboyu yani.

Bir o ülkeye gidiyor, bir buna. Bir o toplantıdan çıkıyor bir diğerine giriyor.

Zaman yetmiyor. "Bir gün bir otelde uyandığında hangi ülkede olduğumu bilmiyordum" diye bu tempoyu anlatıyor. Tam bir zaman fakiri yani.

Maaşlı çalışmanın bir hamster koşusu olduğunu anlaması 16 yılını alıyor.

Sonra aydınlanıyor ve girişimci olmaya karar veriyor.

İşte burası çok önemli. Karar vermekle kalmıyor harekete de geçiyor.

Bir dış ticaret firması kuruyor. Ardından akademi ardından niş ve özel sağlıklı yaşam (wellness) ürünlerinin 35'ten fazla ülkeye e-ticareti. "Size Bir Sır Vereyim mi?" kitabı, en çok satılanlarda zirveyi zorluyor. Sosyal medyada "İnsanlara İnanmak" adlı videosu 15 milyon görüntümeyi geçti.

Tecrübelerini paylaşmaya başladı.

Girişimcilik, iletişimde ustalık sırları, profesyonel sunum teknikleri, satışta başarı, iş yaşamında başarı, liderlik eğitimleri dünyanın dört bir yanında devam etti.

Tüm bunların hiçbirini ben bilmiyordum.

Ta ki LİYAKAT'ın girişimcilik üzerine çevrimiçi düzenlediği toplantıya kadar. Ziya Şakir Yılmaz'ın online olmasıyla çevrimiçi toplantımız Fransa'dan Almanya'ya, İngiltere'den Belçika'ya, Azerbaycan'dan Yunanistan'a kadar dünyanın dört yanından dinleyiciyle doldu.



BASARI MÜHENDISLIGI

Ziya Şakir Yılmaz, girişimcilikte başarı mühendisliğini anlattı. Girişimci olmak isteyenlerin ilk adımı çok önemli. İşte Yılmaz, bu ilk adımı "konfor alanını terketmek" olarak yorumluyor.

Doğru. Maaşlı çalışıyorsan, maaşını terketmediğin sürece girişimci olamazsın. Ama akıllı girişimcinin maaşını aldığı sırada girişimi için bütün planlamayı yaptığını da unutmayalım.

Ziya Şakir Yılmaz, önümüzdeki 20 yılda kaybolacak mesleklerden doğacak fırsatlara kadar her şeyi anlattı.

Finali ise 21 maddeden oluşan girişim yolcuğulu. Bunların ne olduğunu anlamak için o iki saati dinlemelisiniz.

Ama en, en önemli maddeyi ben size açıklayayım. "Neden bu kadar bekledim?

Keşke daha önce başlasaydım" Aslında bu bir madde değil tabi. Bir ruh hali. Bin pişmanlık duyulan an.

Bu madde girişimcilik yol haritasında sondan 3. sırada. Yani o maddeye gelene kadar alman gereken bir dünya yol var. Başarıya ulaşınca hissedeceğin duygu işte tam olarak bu. Neden bu işe geç soyunduğun konusunda kendine kızma durumu.

İşte bu pişmanlığı duymak bile insana keyif veriyor durumu.

Maaşlı çalışmak dünyanın en zor işi. Ama girişimci olmak ondan daha zor bir iş. Maaşlı çalışırken yapmadıklarından, yapamadıklarından pişman olabilirsin. Girişimci isen pişmanlığı hissedebilmen için başarılı olman lazım.

Tek fark birinde hüsran diğerinde tarifi olmayan bir keyif var. Haftanın alkışı işte bu keyfi sürenlere gelsin.