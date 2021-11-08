Göztepe'de en azından ortaya konan futbol ilerisi için ümit verdi.

Kasımpaşa maçından beri El Maestro'nun sistemi değiştirmesi ve oyuncuların yavaş yavaş buna uyum sağlamasından itibaren Göztepe'de en azından göze hoş gelen bir futbol izlenmeye başladı. Bu yoruma katılmayanlar "İyi söylüyor ve iyi yazıyorsun da sonuç yok" derslerse onlara da saygı duyarım. Ancak son haftalardaki iyi futbola rağmen alınan sonuçların ardından Göztepe'nin sondan ikinci sıraya yerleştiği gerçeği de ortada.

Taraftarının desteği ile maça başlayan Göztepe ilk dakikalardan itibaren girdiği pozisyonlarla maçta galibiyet istediğini göstermeye başladı. Bu bölümde Konya'yı presle adeta sahasına hapseden Göz- Göz, Soner ve Yalçın ile bulduğu pozisyonları gole çevirebilse daha farklı olurdu.

Baskıyı kıran Konya, topla oynamaya başlayınca Göztepe kalesinde tehlike yaratmaya başladı. Göztepe'yi yıkan da eski silahları oldu. Rakip takımın asist ve golleri sarı-kırmızılı ekipte daha önce forma giyen Serdar ve Cikalleshi'den geldi.



GOLCÜ EKSİKLİĞİ

Göztepe'nin yenilgisini hazırlayan faktörler hiç kuşkusuz, ileri uçta bitirici golcü eksikliği ile Yalçın'ın ilk yarıda kırmızı kart görmesi oldu. On birde oynamasına anlam veremediğim Yalçın, takımını eksik bıraktı. Buna rağmen Göztepe pozisyonlar buldu ama Ndiaye ve Ideye'nin ezdiği pozisyonlar rakip kalede eridi. İrfan Can yine başarılı bir performans sergiledi.

Genç eldiven 2.yarıda rakip takımın en az 3-4 net pozisyonunda yaptığı kurtarışlarla takımına direnç kazandırdı. Göztepe'de son haftalarda mücadele ve hırs üst düzeyde.

Ama bu kalite ile bir yere kadar. Devre arasında yönetim savunma, orta saha ve ileri uca kaliteli takviyeler yaparsa Göztepe ayağa kalkacaktır.