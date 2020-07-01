Ülkemizin marka kenti Kuzey Ege'nin incisi Ayvalık'ta güzel gelişmeler var. Bildiğiniz gibi Ayvalık Türkiye'nin doğal, tarihi ve mimari dokusuyla bir turizm cennetidir.

Dünyaca ünlü zeytin ve zeytinyağı ile barışın ve hoşgörünün şehridir.

Ayvalık, markalaşmıştır. Marka yönetimi uygulayan bir marka kenttir. BM Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri Temsilciliği tarafından Türkiye'de en yaşanabilir 5 yer arasında seçilmesi de bunun kanıtı...

Bunun yanı sıra Ayvalık UNESCO'da "Endüstri Peysajı" başlığıyla Dünya Mirası Geçici listesinde yer almıştır.

"MODEL AYVALIK" ile yeni sezona "Merhaba" diyen Ayvalık Belediyesi, gelecek nesilleri de ilgilendiren yeni projenin tanıtımını da gerçekleştirdi. İlk etapta Uluslararası Gourmet Destinasyonlar Derneği ile özellikle tüm dünyada varlıklı kültür, sanat ve tat amacıyla seyahat edenler için "Antiqueroutes&Gourmetline" kapsamında önemli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca şimdiden çok ses getirecek olan dünyanın ilk GOURMETKIDS buluşması yakında Ayvalık'ta başlatılacak.



ÜSTÜN LEZZET ÖDÜLÜ

Bilgi çağında küresel rekabetin ön koşullarından biri de iletişimi yönetmektir.

Bir kentin sahip olduğu değerleri, ihtiyaçlarını, potansiyelini ve o kentin insanını en iyi tanıyan ve bilen kentin yerel yönetimidir.

Kentlerin markalaşma sürecindeki taşıyıcı gücüdür. Ayvalık'ta başarılı bir yerel yönetim var ve onu yöneten vizyoner bir Belediye Başkanı Mesut Ergin... Bu amaçla Belediye Basın Danışmanlığına mesleğinde çok iyi, profesyonel ve üstat bir ismi getirdi. Bu isim, İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve Konak Belediyesi Basın Danışmanlığı gibi birçok önemli görevlerde bulunan gazeteci yazar Işık Teoman...

Bu çağda marka kentin iletişiminin tecrübeli, yetkin, işinin ehli profesyonel bir isim tarafından yönetilmesi çok doğru bir tercih. Sayın Başkanı bu önemli kararından dolayı tebrik ediyorum, sevgili Işık Teoman'a başarılar diliyorum.

Ayvalık zeytinyağları ulusal sınırları aşarak dünyanın en prestijli ödüllerine layık görülmektedir. Ayvalık zeytinyağının en önemli markalarından birisi yurtiçinde ve yurtdışında birçok ödüle layık görülen Köklü Zeytin Zeytinyağıdır.

Köklü soğuk sıkım sızma zeytinyağı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki dünyanın en prestijli kalite ve test enstitüsü (ITQİ) tarafından aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de bulunduğu, 100'ü aşkın gurme ve şefin onayını alarak iki altın yıldızlı madalya ile Üstün Lezzet Ödülüne layık görüldü.

Köklü soğuk sıkım sızma zeytinyağı ayrıca 2019 yılında Singapur Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışmasında altın madalya kazanmış, 2018 yılında ise Newyork (NYIOOC) dünyanın en iyi zeytinyağları listesine girmiştir.



DÜNYA PAZARLARINDAYIZ

Köklü Zeytincilik, Ayvalık'taki üretim tesislerinde 4 baskı zeytinyağı presinde geleneksel yöntemler ile taş baskı zeytinyağı üretmekte, ayrıca modern kontinü sistem zeytinyağı üretim hattı ile günde 100 ton zeytin işleyebilmektedir. Yüz yıllık tecrübesi ile aile geleneğini sürdüren Köklü Zeytincilik ürünlerini Ayvalık'taki fabrika satış mağazalarından ve online olarak tüketiciye ulaştırıyor. Ayrıca Hong kong ve İngiltere distribütörlüğü ile de Avrupa ve Uzakdoğu pazarına ihracat yapmaktadır.

Son söz; Ayvalık benim memleketim, sevdam. Ayvalık'ta yaşanan güzel gelişmeler beni mutlu ediyor. Ayvalık'ı değiştiren dönüştüren Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Ayvalık'ın en köklü firmalarından Köklü Zeytincilik'in genç, dinamik, başarılı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek'i tebrik ediyorum. Artık uluslararası markalarımızla dünya pazarlarında yer almalıyız