Alsancak’ın en sevilen köşesinde yeni açılan mekan muhteşem lezzetleriyle İzmirlilerin buluşma noktası olmaya aday...

Ege Denizi'nin lacivertten turkuaza tüm renkleri, denizin kara ile iç içe olduğu koyları, sahili ve termal kaynaklarıyla İzmir farklı bir şehirdir. İzmir aynı zamanda farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının, binlerce yıldır bir arada barış içinde yaşadığı bir hoşgörü şehri ve kavimler kapısıdır.

Bu hafta lezzet durağımız İzmir'in en güzel köşesinde yani Alsancak Dr. Mustafa Bey caddesindeki Beer Mood. Dostlukların, arkadaşlıkların ve güzelliklerin yaşandığı sokakta, sokağın güzelliğini rengini enerjisini yansıtan kendine has yeni bir konsept mekan. İnsanların günün yorgunluğunu attığı dost meclislerinin kurulduğu çok özel bir yer. Günlük aperatif atıştırmalıkları, özel içecek çeşitleri ile insanların sosyalleşmesi ve sohbet etmesi için planlanmış sokağın bistro konseptindeki ilk mekanı. Aynı zamanda enfes lezzetleri tadabileceğiniz, prestijli konumu ideal bir buluşma noktası. Zengin görsel sunumları ve özel menüleriyle mutlaka deneyimlenmesi gereken yeni nesil bir mekan...

YENİ BİR MARKA

Eğer siz de arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirmek amacıyla Alsancak'ta buluşmaya karar verdiyseniz Beer Mood'dan çok memnun kalacağınızdan eminim. İşletmecisi Hüseyin Erbay buraya, sevgisini, ruhunu, bilgisini, tecrübesini akıtmış. Çok güzel sıra dışı bir yer olmuş. Hüseyin Erbay... 1994 İzmir'e gelmiş. Bu sektörün her kademesinde çalışmış sektörü bilen birisi. Birçok mekanın kuruculuğunu, işletmeciliğini yapmış.

BAŞARILI MUTFAK

25 yıldır bu sektörde faaliyet göstermekte. Sektördeki yenilikleri gelişmeleri takip eden, sektöre birçok yenilik kazandıran öncü bir isim. Aynı zamanda yıllardır İnciraltı'ndaki Saklı Bahçe düğün salonlarının da işletmecisi. Markalaşıp ulusal bir marka olacaklarını ve franchaise vermeyi düşündüklerini belirten Hüseyin Erbay, "Beer Mood, ünü İzmir sınırlarını aşacak insanların misafirlerini mutlaka görmesi için getireceği İzmir'in simgesi olacak bir mekan. Önümüzdeki süreçte Çeşme, Bodrum, İstanbul ve Ankara gibi yerlerde şubeleşmeyi düşünüyoruz" dedi. Mutfak ekibi çok başarılı, çok güzel işlere imza atıyorlar. Mutfak şefi alanında kendini kanıtlamış, 20 yıldır birçok marka mekanda çalışmış İzmir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulunda yer alan bir isim şef Nurullah Yaşar...

Ege otlarının kullanıldığı enfes salatasına bayıldım. Görsel sunumu, tazeliği, karışımı lezzeti harikaydı. Doğal sızma zeytinyağları kullanılıyor, özel sosları mevcut. Sipariş üzerine her türlü yemek yapılıyor. Pizza, makarna, salatalar ve atıştırmalıklar çok güzel ve lezzetli. Salatalar çok beğeniliyor. Ana yemekte etlerini denemenizi tavsiye ederim.

● Atıştırmalıklar; kızarmış çubuk patates, nachos cips, çıtır kanat, piliç kraker, kızarmış keçi peyniri, çıtır kalamar, trüf yağlı parmesanlı anne patatesi, mısır tempura

● Ortaya karışık atıştırmalıklar; keçi peynirli sıcak tapas, cevizli füme biberli sıcak tapas

● Pizzalar; füme kaburgalı, funghi napolitan, peperonni, pizza şarküteri, pizza quattro

● Burgerler; üçlü mini burger, king burger, mushroom burger çeşitleri ● Makarnalar; nero, paccheri, mac&cheese, tagliatelle

● Salatalar; kış salatası, lorlu yeşil salata, avakadolu kında salatası, hellim masculine, Greek ızgara somon salata

● Ana yemekte; ızgara tavuk, schnitzel, steak mushroom, dana sosis barbekü, dana bonfile, antrikot pirzola ve dana kaburga ve portakal soslu somon balığı...

● Tatlı olarak beyaz çikolatalı kestane şekerli suffle

20 YILLIK TECRÜBE

Aynı zamanda İnciraltı'ndaki Saklı Bahçe'nin de işletmecisi olan Hüseyin Erbay, "20 yıldır hizmet Sünnet düğününü yaptığımız çocukların evlilik törenlerine de ev sahipliği yaptık. Uzman bir ekibimiz var ve burası yemyeşil ağaçlar, çimler ile çevrili doğa ile iç içe bir cennet parçası. Buralarda tam da hayal ettiğiniz gibi konsept düğünler düzenleyebiliyorsunuz. Süslemeleri, özel tasarım dokunuşları ve her şeyi ile özel bir atmosfere sahip. Yemekli veya kokteyl menüleri, yetenekli orkestrası ve harika manzarası ile sizi Saklı Bahçe adı gibi saklı cennet.

SON SÖZ; Gastronomi ve turizm şehri İzmir; coğrafî konumu¸ kültürel ve tarihî zenginliği¸ metropol özelliği ile Türkiye'nin kültür mozaiğini barındıran bir şehri olmasının yanında farklı bölgeler arasında geçiş noktası kolaylığı ve rahatlığı ile turizme uygun iklim yapı ve imkânlarına sahiptir