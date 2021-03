Yaygınlaşan internet kullanımı geleneksel ticaret kavramında değişikliklere neden olup hayatımıza yeni uygulamalar ve yeni kavramlar kazandırmıştır. Bu uygulamalardan biri de e-ticarettir. E-ticaretle birlikte insanlar para yerine alternatif ödeme şekillerine yönelmişlerdir. Ekonomik ve bilimsel gelişime paralel olarak para soyutlaşmıştır.

Kripto para alternatif bir para birimi olup güvenli işlem yapmaya yarayan dijital ve sanal paradır. Özellikle son yıllarda dijital ve sanal paranın kullanımı dikkat çekici bir şekilde yaygınlaşmıştır ve Bitcoin bunun en dikkate değer örneklerinden biridir.

Bu yoğun ilgiye hükümetimiz de kayıtsız kalamadı; kripto para ve halka arz açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladığı konuşmasında dijital paralardan da bahsetti, dijital para konusu için altyapı oluşturacak adımlar attıklarını dile getirdi. Ekonomi reform paketinde, son dönemde giderek popülerliği artan kripto paralar için hukuki alt yapının oluşturulması için adımlar atıldığını ifade ederek, Borsa İstanbul'da da halka arz sürecinin kolaylaştırılacağını vurguladı.

2021'DE YÜZDE 101 YÜKSELDİ

Dünyanın yatırımda yeni gözdesi 2020'de yüzde 300 kazandıran Bitcoin oldu. Bitcoin fiyatı 60,065.15 dolarla yeni rekor seviyeyi görerek 2021 yılında 2 aylık sürede % 101 kazançla yatırımcıların dikkatini çekti. Kripto parada piyasa hacmi 1.12 trilyon dolara çıktı. Bitcoin'in yeni tarihi zirvesini görmesinde ABD Başkan Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yeni koronavirüs destek paketini onaylaması etkili oldu. Bunun yanında kurumsal alımların da devam ediyor olması kripto paralara genel olarak güvenin artmasına yol açıyor.

Bitcoin; açık kaynaklı kod olarak üretilmiş kriptolu bir dijital ve bağımsız para birimidir. Bitcoin diğer para birimleri gibi, alışverişlerimizde ve çevrimiçi ortamlarda harcayabileceğimiz bir para birimi... Bitcoin, merkezi bir otoriteye bağlı değildir.

Çünkü Bitcoin merkez bankalarının kontrolünde değil, ağ üzerinde üretilmektedir.

Yani yasal bir denetim söz konusu değildir. Banka aracılığıyla yapılan para transferlerinde pek çok engel ortaya çıkabilir.

Bitcoin sisteminde haftanın her günü ve her saatinde para transferleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Bitcoin hesapları, ücretsiz olup sorgusuz sualsiz açılabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca sistem kullanıcı bilgileri hakkında bilgi vermez.

KRİZE DÖNÜŞME RİSKİ TAŞIYOR

Bilgisayar algoritmaları ile tasarlanmış dijital ödeme aracı olan Bitcoin'in piyasa değeri her geçen gün artmaktadır. Özellikle son iki yılda Bitcoin'e olan talebin artması finans dünyası, akademi ve medya tarafından diğer sanal para birimlerinden ayrılarak ilgi odağı haline gelmesini sağlamıştır.

Bitcoin'in disiplinler arası işbirliği gibi yenilikleri ortaya çıkarabileceği görüldü.

Diğer taraftan kullanıcıların gizli kalması nedeniyle yasa dışı işlere imkân sağlaması kötü niyetli odakları da cezbetmektedir.

Bitcoin güçlü yönlere sahip olmakla beraber bir takım tehditleri de içinde barındırabilmektedir.

Sanal para birimleri için günümüzdeki en büyük engellerden biri ise sağlıklı bir hukuki zeminin bulunmamasıdır.

Bitcoin sisteminin, her geçen gün kara para aklama, dolandırıcılık ve diğer suçlar için elverişli bir zemin olduğu görülmektedir.

Yatırımcılara kısa vadede yüksek kazançlar elde etme imkânı sağlasa bile uzun dönemde küresel bir kriz hikâyesine dönüşme riskini her zaman taşımaktadır.

Son söz: Okuyucularıma borsayı, para piyasalarını yakından takip eden yıllarca borsada işlem yapmış birisi olarak bu tür işlemlerden uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Herkes bildiği uzman olduğu konuda, kendi işini yapsın diyorum.