Beşiktaş kaldığı yerden

Siyah-beyazlılar bıraktığı yerden devam ediyor. Kadroda geçen yıla oranla eksiklikler olsa da takımın ana omurgası aynı. En önemlisi Beşiktaş'ın Şenol hoca ile beraber oluşturduğu bir oyun gücü var. Oyuncular buna sadık kaldığı süre içerisinde Beşiktaş kendi düzenini devam ettirebiliyor. Tiran takımı Beşiktaş kalibresinde bir ekip değil. Ne kadar direnmeye çalışsa da oyunu ancak belli bir yere kadar getirebildi. Tabii bu tür erken oynanan maçlarda takımların tamamen hazır olmadığını da göz önünde bulundurmak lazım. Beşiktaş da takım olarak bu kadar erken tarihte oynanmasına rağmen kendi oyun düzenini ve kalitesini sahaya yansıttı.

KALITE DAHA DA YÜKSELIR

Takım bütünlüğü bıraktığı yerden devam ederken Salih, Aboubakar, Onur, Rosier, Colley, Masuaku, Mert sezonu nasıl bitirdilerse onlar da aynı şekilde Tiran karşısında devam ettiler.

Bu kadro takıma katılacak yeni oyuncularla oyun kalitesini daha da yukarıya çekecek. Şu anda görünen birkaç bölgeye daha yaratıcı oyuncu takviyesi yapmak gerekiyor.

Bu çalışmalar da zaten yapılıyor.

Belirli süre içinde bunlar da takıma katılacak. Birkaç hafta içinde oyunun ve takımın grafiğinin daha da yükseleceğini göreceğiz. Şu anda tribünlere ve camiaya baktığımızda bir reaksiyon görünüyor. Bunun çözümü elbette yine sahada olacaktır.

Gelecek oyuncuların kalitesi ve takımın alacağı yol buna göre şekillenecektir.