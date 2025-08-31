Medvedev kabustan uyanamıyor

2021 yılında Amerika Açık'ta Djokovic'i yenerek kariyerindeki tek Grand Slam'ini kazanan ve Şubat 2022'de Dünya 1 numarasına kadar yükselen Daniil Medvedev, aslına bakarsanız kazanamadığı finaller ve öfkesine yenildiği anlarla daha çok biliniyor. 5 kez finale kadar geldiği Slam'lerden eli boş dönen Rus tenisçinin son dönemdeki bu sert düşüşünde özellikle 2024'te 2 set öndeyken Sinner'e kaybettiği Avustralya Açık finalinin etkisi ve travması bir hayli büyük. Ayrıca sert servisler dışında pek de varyasyonu olmayan oyuncunun rakipleri tarafından ezberlendiğini düşünüyorum.

Amerika Açık'taki bu son yenilgisiyle beraber öyle bir istatistiğe sahip oldu ki, rakamlar bir kariyerin nasıl çöküşe geçtiğini özetler gibi: Medvedev kariyerinde ilk kez üst üste 3 Grand Slam'in birinci turunda turnuvaya veda etti. Bir diğerinde de ikinci turda elenmişti. Başarısızlığın yanında öfke kontrolünü de hiçbir zaman sağlayamayan bir tenisçi olan Medvedev, Bonzi karşısında oynadığı maçta servis atarken bir Türk fotoğrafçının yer değiştirme sebebiyle sahaya girmesi ve bu nedenle hakemin servisi tekrarlatması üzerine çileden çıktı. En sonda da Bonzi'ye maçı kaybedince herkesin gözü önünde raketini parçaladı. Bu ilk değildi belki de son olmayacak ama şu bir gerçek ki kariyeri yokuş aşağı giden Medvedev'e fazladan bir performans hocası ve bir uzman psikolog şart.

AMERİKA AÇIK'TA ERKEN VEDALAR

Yılın son büyük turnuvası Amerika Açık'ta ilk turlar oynanmaya devam ediyor. Medvedev'in olaylı mağlubiyeti dışında 6 numaralı Madison Keys'in ilk turda 82 numaradaki Meksikalı Renata Zarazua'ya elenmesi ve Svitolina'nın Bondar'a kaybetmesi turnuvanın ilk sürprizleri olurken, Erkeklerde Rune, Draper ve Ruud gibi kariyerli isimlerin arka arkaya dökülmesi artık beni şaşırtmıyor açıkçası, bize bu sezon dejavu yaşatıyorlar. Montreal'de şampiyonluk yaşayan genç yıldız Victoria Mboko'nun Krejcikova karşısında yine ilk turda turnuvaya veda etmesi ise beklemediğimiz bir sonuçtu. Veda derken; Haziran ayında Amerika Açık sonrası emekli olacağını ilan eden Petra Kvitova, ilk turda Fransız Diane Parry'ye yenilmesinin ardından kortlara veda etti. Çek raketin kariyerinde iki Wimbledon ve 31 WTA turnuvası şampiyonluğu bulunuyordu.



ZEYNEP'İN İYİ OYUNU YETMEDİ

Amerika Açık'ta ikinci turda Martha Kostyuk ile karşılaşan Zeynep Sönmez, rakibi karşısında zaman zaman üstün olan taraftı. İlk 10'daki tenisçilerle birçok kez karşı karşıya gelen Kostyuk ise biraz da tecrübesiyle maçı kazanmayı bildi. Zeynep'in aslında en büyük artısı mental anlamda dalgalanma ya da düşme yaşamaması. Kostyuk bu anlamda daha çabuk dağılabilen bir yapıya sahipti ve Zeynep'e birçok kez öne geçme şansı verdi. Basit hatalardan yeterince yararlanamayan bir Zeynep vardı. Winner puanları bu maçta da iyiydi fakat üçüncü setle beraber düşüş yaşadı. Yine de Zeynep'in bizi tekrar gururlandırdığı bir maç oldu. En büyük anahtar, Grand Slam gibi elit sahnelerde sürekli var olmak ve üst turları zorlamak.