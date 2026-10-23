İpek Öz’den şampiyonluk

İpek Öz, Bulgaristan'da düzenlenen W50 Stara Zagora turnuvasının finalinde Çek rakibi Alena Kovackova 6-2, 7-5 yenerek profesyonel kariyerinin altıncı tekler şampiyonluğunu elde etti. Bulgaristan'da kazandığı W50 düzeyindeki bu şampiyonluk İpek'in profesyonel kariyerinin en büyük şampiyonluğu olma özelliğini taşıyor. İpek, geçirdiği iki iyi haftanın ardından canlı sıralamada 285 numaraya yükseldi



SWİATEK VE FONSECA SEZONU KAPATTI

Sakatlığı sebebiyle Ningbo'dan çekilen Iga, zorlu geçen sezon sonrası dinlenmeye ihtiyacı olduğunu ve sezonu noktaladığını açıkladı. Sakatlık sorunuyla uğraşan bir başka oyuncu olan ve Asya dönemini pas geçen Brezilyalı Joao Fonseca ise, Basel ve Paris'ten de çekilerek sezonu kapattı.



ZEYNEP VEDA ETTİ

Dünya sıralamasının 63. basamağında yer alan temsilcimiz Zeynep Sönmez, mücadele ettiği WTA 250 turnuvasının 2. turunda dünya 25. basamağındaki ABD'li tenisçi Ann Li ile karşılaştı. Ann Li'ye 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen Zeynep, turnuvaya veda etti.

CHWALİNSKA'NIN PERİ MASALI

Finalde Sonay Kartal'ı geriden gelerek yenen ve WTA 1000 Wuhan'da şampiyon olan Maja Chwalinska, 2026 sezonunda gerçekleştirdiği devasa çıkışla tenis dünyasında rüya gibi bir sezon yaşıyor. Yıla dünya sıralamasında 130'lu basamaklarda başlayan ve ana tablo otel masraflarını karşılamakta bile zorlanan 24 yaşındaki raket, Roland Garros'ta Slam finali oynama başarısından sonra bir de WTA 1000 şampiyonluğu kazanarak yeni haftada dünya 11 numarası oldu.

SONAY KARTAL GERİ DÖNDÜ

6 aylık sakatlık dönüşü sonrası Wuhan'daki turnuvaya dünya 170 numarası olarak katılan Sonay Kartal, buradaki final oynama başarısıyla 121 basamak birden yükselerek 49 numaraya yerleşti.