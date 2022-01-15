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Kocavezir şanslı ERGUN ONARIR

Kocavezir şanslı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.01.2022, 00:00

1.AYAK: Maiden satış koşusunda Çerkez Bey, Guardian, Xanadu, Qalandar, Havin Sarya ve Time Of Honor öne çıkan taylar. Lunar Curve sürprizde 2.AYAK: Kısrakların kısa vade 6 yarışında Mavi Deniz, Tek Aşkım ve Sinoplu Merve çekişmesini izleyeceğiz. Gökçe Hatun yeri olanlarca düşünülmeli.
3.AYAK: Dişilerin 14 handikap yarışında Maggy Hawk, Öykü Can, My Secret Love, Daughter Of Fire ve Sabine kapışmasına Courageux da katılabilir.
4.AYAK: İngilizlerin "Fatih Türeray" koşusunda New World, Siempre Ganador, Steel Man ve Overlord arasında birincilik düğümü çözülür.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışını formunu geliştiren Afşar'ın kazanmasını bekliyorum. Rakip yazacaklara Alevkıran'ı öneririm.
6.AYAK: İngilizlerde yamaklara ait kapanıştaki 3 şartlı yarışta Kocavezir favorim. Maça Kızı da iyi hazırlandı, dikkat!

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