Göztepe’ye golcü lazım

Göztepe, yakın dönemde Süper Lig macerasına başlarken yani 2017-2018 sezonunda Adis Jahovic, Demba Ba ve Nabil Ghilas üçlüsü ile hücum etti.

O sezon Jahovic 14, Demba Ba 7, Ghilas 6 gol attı. Takım ligi 6. sırada tamamladı.

Bir sonraki sezon Demba Ba gitti. Cikalleshi ve Jerome geldi. Jerome 5, Deniz Kadah 7, Ghilas 1 gol attı. Takım küme düşmekten zor kurtuldu. 2019-2020 sezonunda Eren Derdiyok ve Kamil Wilczek transfer edildi. Eren kupa maçlarında fileleri gördü. Wilczek 1 gol attı. Jerome 3, Deniz Kadah 1 golde kaldı. Bu dönemde hücumda en çok katkıyı Napoeloni koydu. 6 gol, 3 asistle oynadı. Gol yükünü daha çok orta saha çekti. Takım lig sonu 11. sıraya konumlandı.

Sonraki sezon Adis döndü. Cheriff Ndiaye geldi. Cheriff ligde 10, kupada 3 gol attı. Jahovic ligde 7 gol, kupada 2 gol attı. Bu dönem Halil yıldızlaştı. Sarı-kırmızılılar sezonu 10. sırada bitirdi.

KVASINA 3 GOLDE KALDI

Cheriff bir sonraki sezon da ligde 10 gol attı.

Adis 5'te kaldı. Ideye yokları oynadı. Di Santo 3, Lourency 2 gol kaydetti. Halil de etkili olamayınca takım küme düştü. Ve geçen sezon. Büyük umutlarla alınan Kvasina 3 golde kaldı. Mamah 5, Ngalina da 3 attı. En çok gol Yasin'den (9 gol) geldi. Takım hücum gücünün zayıf olmasına rağmen Play-Off'u gördü. Şimdi sadece geçen sezona bakarak bile yapılması gereken hamle belli. Bu takıma iyi bir golcü lazım. Aynı Demba Ba gibi fizik gücü yerinde, yırtıcı bir golcü. Öyle çok uzaklara da gitmeye gerek yok. Süper Lig ve 1. Lig'de bu tip o kadar çok isim var ki. Aksi taktirde umutlar bir kez daha ertelenir.

İZLEYİN, ÖYLE KARAR VERİN...

Arda'nın transfer sürecini gurur duyup, büyük bir mutlulukla takip ettik. Başkan Florentino Perez'in sözleri genç yıldızı ne kadar çok istediklerinin kanıtı. Tanıtım toplantısında İspanyol medyasının peş peşe "Burada kalacak mısın? Kiralık gidecek misin?" şeklindeki sorularına anlam vermek mümkün değil. Soru bir kere sorulmuşken ve cevabı da verilmişken bu soruda diretmenin anlamı ne?

Evet R.Madrid çok büyük bir kulüp.

18 yaşındaki bir gencin direkt kadroya girmesini olası görmüyor gibi bir izlenim vardı.

Bu nedenle bir izleyin öyle karar verin.

BAŞKA ALTAY YOK

2023 eksi 1914 eşittir 109. Asırlık çınar tabirinin en belirgin örneği.

Namı 'Büyük', tarihi zengin. Fakat gelin görün ki bir türlü transferin önünü açamıyor. Yüreğini ortaya koyan insanlar, "Aman 2. Lig'e düşmesin" diyerekten formül üstüne formül üretip duruyor.

Koca camia sadece izliyor.

Geçen sezon yaşananlar ortada. Yazmaktan klavyenin tuşları aşındı ama yineleyelim. Vakit geç olmadan, Süper Lig'den daha da uzaklaşmadan birileri devreye girse de destek olsa ya hani. Başka Altay yok. Peki bir daha yazayım.

Başka Altay yok. Hatta bir kez daha. Üstelik büyük harfle: BAŞKA ALTAY YOK.

İKİ TARAF İÇİN DE BİR İLK

Carlos Alberto Parreira, Luiz Felipe Scolari, Tele Santana, Dunga, Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo, Mario Zagallo, Tite aklıma bir çırpıda gelen isimler. Bu isimlerin ortak noktası Brezilya Milli Takımı. Hepsi de Brezilyalı. İlk kez ülke dışından bir teknik direktörü göreve getirdiler. Bir İtalyan. Carlo Ancelotti. Bu 64 yaşındaki teknik adam için de bir ilk aslında. İlk kez bir ulusal takım çalıştıracak.

Ancelotti'li Brezilya, nereden bakarsanız bakın, heyecan verici gözüküyor.

'KİM'E GİTSE KAZANDIRIYOR

BJ Guoan 2019 Ocak ayında Kim Min Jae için Jeonbuk Hyundai kulübüne 5.25 milyon Euro ödedi. 2021 yılı yaz transfer döneminde ise F.Bahçe, oyuncuyu Guoan takımından 3 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer etti.

Taraftarların sevgilisi oldu. Ancak sarılacivertliler Napoli'nin yoğun baskısına dayanamadı ve Kim'i 18.05 milyon Euro'luk bedelle İtalyan ekibine verdi.

Güney Koreli futbolcu, Napoli'nin 33 yıl sonra şampiyonluk elde etmesinde büyük katkı sağladı ve Çizme'de yılın stoperi seçildi. Şimdilerde fiyatı 60 milyon Euro'ya ulaştı. Geçtiğimiz günlerde askerden döndü. Bayern transferini bitirdi. Yani, Kim'e gitse kazandırıyor. Bu sezon da adını sıklıkla duyacağız gibi.

MAZİYE BİR BAKIVER

- 7 Temmuz 2015: Dünyaca ünlü yıldız Samuel Eto'o, binlerce taraftarın huzurunda Antalyaspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

- 10 Temmuz 2016: EURO 2016 finalinde Portekiz, Fransa'yı 109. dakikada Eder'in attığı golle mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

- 9 Temmuz 2018: Galatasaray transferde sürpriz bir hamle gerçekleştirdi ve Everton forması giyen Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi.