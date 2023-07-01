Başlarken...

Futbolda 1. bölge defans hattı, 2. bölge orta saha, 3. bölge ise forvet hattı ise bu köşeye de 4. bölge diyelim o halde. 4. Bölge’den diğer bölgelere bakış atacağımız bu sütunlardan bazen gündemin hızına yetişmeye çalışacağız bazen de tarihten sayfalar ekleyerek bir çeşitlilik sunmaya çalışacağız. O halde hadi bakalım başlıyoruz...

ARDA GÜLER

Biliyorsunuz bu topraklarda her genç oyuncu için yıldız yakıştırması yapılır. Çoğu daha bir şey yapmadan gökyüzündeki yerini alır. Genç yıldız, geleceğin yıldızı, yıldız adayı vb... Ve bir bakarsınız hooop ortadan kaybolmuş. Avrupa yolcusu diye anılan nice gencin şu an hangi takımlarda olduğunu bilmiyoruz bile. Elbette tersi örneklerde var. Fakat yakın dönemi ölçü alırsak bu örnekler iki elin parmaklarını geçmez. Peki ya Arda Güler?

BU OYUNUN ÖZEL OYUNCUSU

Bir futbolcuyu sadece oynadığı takımın taraftarları değil, herkes izlemek istiyorsa o başka bir şeydir. Arda Güler'in mahareti bu işte. O bu oyunun özel oyuncusu. Bu sezon 20 lig maçında 914 dakika oynadı. Kupada da 288 dakikası var. Avrupa'da ise 346 dakika. Ve sezon sonu itibariyle en çok konuşulan Türk oyuncu. Oynadığı süreye rağmen herkes ortak paydada birleşiyor. Yıllarını vermiş tecrübeli isimler bile "Onun gibisini görmedim" diyor. Haklılar. Eğer ki şu ligde herkese yıldız denilebiliyorsa, o zaman o başlı başına bir galaksi aslında. Umarım en doğru kararı verir. Tercihi ne olursa olsun, yolu bahtı açık olsun.

FUTBOLUN EVLİYA ÇELEBİSİ

17 senede, 17 takım. Hiç boş kalmadı. Turgutluspor, Afyonkarahisar, Torbalıspor, Turgutluspor, Balıkesirspor, Bergama Bld., Denizli Sarayköy, Turgutluspor, Menemenspor, Pazarspor, Kırşehir, Diyarbekir, Esenler Erok, Fethiyespor, Nevşehir Bld., Karşıyaka ve son olarak Elazığspor. Futbolun Evliya Çelebisi. Gittiği her yerde seviliyor. Yeni Asır'ı ziyaret ettiğinde uzun uzun konuşmuştuk. Tek derdi o sevginin karşılığını verebilmek. Şimdiki dersi Elazığ. Yine merakla takip edeceğiz. Başarılar hocam.

ARABİSTAN YOLCULARI

Kapıyı Ronaldo açtı, teklifi alan Arabistan'a uçtu. Karim Benzema, N'Golo Kante Al-Ittihad, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Al- Hilal, Hakim Ziyech, Al-Nassr, Edouard Mendy, Al-Ahli. Ayrıca söylentilere göre Roberto Firmino ve Riyad Mahrez Al Ahli, Neymar ve Romelu Lukaku Al-Hilal yolunda. Dahası da olabilir. Bu sezon Arabistan Ligi'ne daha bir dikkatli bakacağız.

SALZBURG, KOPENHAG VE BRİGHTON DETAYI

Golden Boy ödülü, genç futbolcular arasında yılın en iyi oyuncusuna verilen bir ödül. Geçtiğimiz günlerde 100 kişilik liste açıklandı. Bu listede biliyorsunuz Arda Güler de var. Fakat dikkat edilmesi gereken bir detay da var. 100 kişilik listeye en çok oyuncu veren kulüp ne Real, ne PSG, ne Barça, ne Liverpool. Avusturya ekibi Salzburg. Benjamin Sesko (20 yaşında-Forvet), Lucas Gourna- Douath (19 yaşında-Orta Saha), Maurits Kjaergaard (20 yaşında-Orta Saha), Petar Ratkov (19 yaşında- Forvet) ve Oscar Gloukh (19 yaşında-Orta Saha). Yine Kopenhag (Elias Jelert Kristensen- 20 yaşında-Sağ Bek, Hakon Arnar Haraldsson-20 yaşında-Orta Saha, William Clem-19 yaşında-Orta Saha, Valdemar Jensen-20 yaşında-Defans) ve Brighton'ın (Levi Colwill 20 yaşında- Stoper, Evan Ferguson- 18 yaşında-Forvet, Julio Enciso-19 yaşında- Orta Saha, Facundo Buonanotte-18 yaşında-Orta Saha) 4'er oyuncuyu listeye soktuğunu belirtelim. Takip edin derim...

EFSANELERE HÜCUM

Futbolun doğası... Bir döneme damga vuran efsane futbolcular şu sıralar teknik adam olmuş durumda. Kulüplerimiz de şu sıralar futbolcuyken getiremedikleri isimleri teknik adam olduktan sonra bünyesine katma uğraşında. Montella ve Pirlo bunun en bariz örnekleri.

Elbette mesele bu iki isimle sınırlı değil. Hollanda'nın yıldızı Patrick Kluivert, Juventus, Real ve İnter'de başarılı maçlar çıkaran İtalya Milli Takımı'nın değişmez stoperi Fabio Cannavaro da Karagümrük'ün gündeminde. Amaç bu isimleri çekip, dünya yıldızlarına da yol açmak. Bu isimler yakın dönemde artacak gibi gözüküyor.

MAZİYE BİR BAKIVER

Bu bölümde yıllar önce aynı tarihlerde neler yaşanmış diyerek, maziye bir bakacağız. Yakın dönemden unuttuklarımızla ilgili kısa kısa tarih aralıkları.

■ 27 Haziran 2013: F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısıyla UEFA'ya çattı, "Bu dava belki de UEFA'yı en zora sokacak en şanssız davadır. UEFA çatırdayabilir" dedi.

■ 28 Haziran 2014: Dünya Kupası'nda Brezilya Şili'yi penaltılarla 4-3'lük skorla devirdi ve son 8'e kaldı. Kuşkusuz maçın yıldızı ilk penaltıyı kurtaran kaleci Cesar'dı.

■ 29 Haziran 2017: G.Saray yeni transferleri Maicon ve Youness Belhanda'yı İstanbul'a getirdi.