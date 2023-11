Her daim sıkıntı VAR

Gelin bir yazı sağlaması yapalım. Yine bu sayfalarda tarih tarih, VAR üzerine neler yazmışız bakalım.

Tarih: 27 Kasım 2018...

Hani VAR gelince tartışmalar azalacaktı. Spor programlarının yüzde 90'ı VAR üzerinden dönmüyor mu? Yani, her sistemi maalesef kendimize göre yorumlamayı başarıyoruz.

Hadi geçelim "Taç bizimdi, korner değildi" meselelerini.

VAR niye var?

Tarih: 3 Kasım 2019...

Stat çevrelerine küçük teknoloji üsleri kurulmuşken bundan yararlanamamak "Varlık içinde yokluk" çekmektir.

Çünkü milimetrik çizgiler de çeksen, ufacık detayları da tespit etsen uygulamayı gerçekleştiremiyorsan başarısızsın demektir. (Ve bir dipnot...

Tam da bu yazının içinde şu an Beşiktaş'ın başında olan o dönemde Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay'ın bir ifadesine yer vermişiz. "VAR aslında çok güzel ama bizimkiler kullanamıyor." Tarih: 11 Şubat 2020...

Kar belki maçları erteler, oynanır, biter ama VAR'ın sorunları bitiremeyeceğini daha en başta söylemiştik.

Çünkü özünde faydalı bir uygulama olarak gözükse de uygulamadaki sorunları aşamadıkça ne anlamı var ki. Yani iş yine hakemlerde bitiyor.

Gördüğünüz üzere her daim bu konuda bir sıkıntı VAR. Ve nedeni de son cümlede gizli. "Yani iş yine hakemlerde bitiyor." Ne oldu bu sistem sayesinde pozisyonları daha mı az tartışır olduk. Aksine futbolcusu, yöneticisi, teknik direktörü, yorumcusu her hafta muhakkak kıyısından köşesinden hakemleri konuşuyor.

Çözüm olur diye umulan sistem, çözümsüzlüğün başrolü oluverdi. Öyle ki geçen hafta öyle kritik anlar yaşandı ki, çoğunda VAR devreye girmedi bile. Dünden bugüne kararların getirdiği zararları toplasak bu köşe de yetmez bu sayfa da.

Elbette iş sadece VAR'da bitmiyor. Sahadaki ve kenardaki hakemler de sorumlu. Penaltı, dirsek, kavga, dövüş. Peşi sıra isyan, tepki ve güvensizlik.

O halde bu tarihi de bir kenara yazalım. 14 Kasım 2023. Çünkü böyle giderse (ki gidecek gibi duruyor) ileride bir gün bir yazının içerisinde yer veririz yine.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın