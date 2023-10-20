İlginç bir derbi olabilir

BAŞLANGIÇLAR önemlidir. Derbide de maçın yönünü tayin etmesi açısından büyük önem arz ediyor. Bu tip maçların sonuçları önceden kestirilemediği için biz de istatistiklere sığınıyoruz.

Misal G.Saray'ın evindeki 3 maç ile, Beşiktaş'ın deplasmandaki 4 maçına bakalım. Aslan sahasındaki ilk yarılarda hiç geriye düşmemiş. İki kez önde tamamlamış, bir kez de berabere. Kartal ise 2 kez geride tamamlamış, bir kez de berabere.

Bir tek Konya maçını önde bitirmiş. G.Saray bu maçların tümünü kazanmış. Beşiktaş ise geride bitirdiklerini çevirememiş. O yüzden iki takım da baştan üstünlüğü ele almaya gayret edecek.

Yine G.Saray'ın tüm maçlar göz önüne alındığında yediği 4 golü de ikinci yarılarda yediğinin altını çizelim. Ayrıca ikisi de 2. yarılarda hücumda bir tık daha etkili. Yani rakamlar tempolu bir maç vadediyor. Bol gollü mü olur yoksa başladığı gibi mi biter bilinmez. Ama iki takımın da usta ayakları gününde olursa ilginç bir maç izleyebiliriz.

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