  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar İlginç bir derbi olabilir
İlginç bir derbi olabilir HALİL FİNCAN

İlginç bir derbi olabilir

halil.fincan@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.10.2023, 00:00
BAŞLANGIÇLAR önemlidir. Derbide de maçın yönünü tayin etmesi açısından büyük önem arz ediyor. Bu tip maçların sonuçları önceden kestirilemediği için biz de istatistiklere sığınıyoruz.
Misal G.Saray'ın evindeki 3 maç ile, Beşiktaş'ın deplasmandaki 4 maçına bakalım. Aslan sahasındaki ilk yarılarda hiç geriye düşmemiş. İki kez önde tamamlamış, bir kez de berabere. Kartal ise 2 kez geride tamamlamış, bir kez de berabere.
Bir tek Konya maçını önde bitirmiş. G.Saray bu maçların tümünü kazanmış. Beşiktaş ise geride bitirdiklerini çevirememiş. O yüzden iki takım da baştan üstünlüğü ele almaya gayret edecek.
Yine G.Saray'ın tüm maçlar göz önüne alındığında yediği 4 golü de ikinci yarılarda yediğinin altını çizelim. Ayrıca ikisi de 2. yarılarda hücumda bir tık daha etkili. Yani rakamlar tempolu bir maç vadediyor. Bol gollü mü olur yoksa başladığı gibi mi biter bilinmez. Ama iki takımın da usta ayakları gününde olursa ilginç bir maç izleyebiliriz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA