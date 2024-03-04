Beşiktaş tribünleri Galatasaray derbisine şampiyonluk maçına çıkar gibi organize olmuştu. Maç boyu tribünlerden kötü sözler eksik olmadı, sahaya atılmayan yabancı madde kalmadı. Galatasaray açısından derbi psikolojik açıdan çok değer taşıyordu. İkinci dakika Al Musrati'nin attığı gol sonrası Galatasaray öne geçmenin verdiği özgüvenle oyunu kontrol altına aldı. Özellikle Mertens, Barış Alper, Muslera ve Nelsson yürekten oynadılar. İcardi etkisizdi ama Beşiktaş savunmasında 2 adamı kendisine hapsetti. Kerem Aktürkoğlu çok çalıştı ama çok top kaybı da yaptı. Beşiktaş Rashica ile Galatasaray kalesini tehdit etti. Muslera kalesinde çok başarılıydı.



Meler mükemmel yönetti

Özellikle Ghezzal'ın gollük bir şutunu köşeden mükemmel kurtardı. Beşiktaş'ın kalitesi kısıtlıydı ama Galatasaraylı oyuncular o kadar yorgundular ki ikili mücadelelerde çok kolay top kaybettiler.

36 yaşındaki Mertens sahanın her yerine bastı inanılmaz mücadele etti. Galatasaray'ı ayakta tuttu. Köhn'e ayrı bir köşe açıyorum... Rashica'ya karşı oynadı, ikili mücadeleler de çok başarılıydı, hücuma az ama etkili çıktı. Maalesef arkadaşları yeterince çoğalamadı. Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Galatasaray'ın kaybetmesini hesap ediyordu ama olmadı. Okan Buruk ve öğrencileri akıllı, sakin ve dikkatli oynayarak derbiyi kazandı ve şampiyonluk yarışında psikolojisini fazlasıyla güçlendirdi. Halil Umut Meler eyyam yapmadan mükemmel maç yönetti. Özellikle Cenk Tosun'un saha içerisindeki aldatmalarına prim tanımadı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın