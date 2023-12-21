Buruk, oyunu okuyamadı

Galatasaray'ın bu sezon ecel terleri dökerek kazandığı tek maç Karagümrük mücadelesi oldu. Vurdumduymaz, laubali, coşkusu düşük, heyecandan uzak bir Galatasaray izledik.

Bana kimse bu kötü oyunun açıklamasını "Galatasaraylı oyuncuların aklı derbide" diyerek inandıramaz. Karagümrük kalecisi Emre Bilgin'in asistiyle Kerem'in attığı gol akıl doluydu. Gol öncesi Kerem Demirbay'ın şutu sonrası kaleciden dönen topu Kerem Aktürkoğlu'nun takip etmesi dikkatinin ve oyunun içinde olduğunun göstergesiydi.

4 OYUNCU ÇOK IYIYDI

Galatasaray'da elle tutulacak 4 tane oyuncu vardı. 1- kaleci Günay; muhteşem oynadı.

Geriden oyunu akıllı başlattı. Pozisyonlara hep hazırdı. Karagümrük'ün 3 net gollük vuruşunu çıkardı. Özellikle Serdar Dursun'un köşeye giden kafa vuruşuna yaptığı refleks mükemmeldi. 2- kaptan olarak sahaya çıkan Kerem müthiş çalıştı. İkili mücadelelerde arkadaşlarına destek verdi ve şahane bir gol attı. Kerem'e önerim; kaleye şut atarken sürekli ayak içini düşünmek doğru değil. Bazen ayaküstüyle de toplara sert vurulabilir. Kerem gol vuruşlarını geliştirmeli ve sadece ayak içiyle vurmaya bağlı kalmamalı. 3- Lucas Torreira standartının altına düşmedi. Ayağa iyi pas yapan rakipten fazlasıyla top çaldı.

Kerem Demirbay'a da iyi oynaması için konforlu alan yarattı. 4- Sacha Boey sarı kart sınırında olmasına rağmen Karagümrük'ün soldan bütün ataklarını kesti. Sahaya müthiş bir enerji koydu. İkili mücadelelerde kart görmemek için dikkatli davrandı. Hücuma da çok büyük destek verdi. Icardi oynamıyor gibi görünüyor ama kenarlardan istediği ortaları alamıyor. Bu yüzden orta alana gelip arkadaşlarına pas dağıtmak zorunda kalıyor.

DEGISIKLIKLER GECIKTI

Okan Buruk da maalesef oyunu iyi okuyamadı.

Değişikliklerde geç kaldı. Geçen sezon şampiyonlukta Okan hocayı zirveye çıkran en büyük olay derbilerde Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol ve galibiyetler. Kendisine önerim Barış'ı Fenerbahçe maçında sol bek oynatırsa basit düşünmesi ve ayağında topu gevelememesi için uyarması gerekiyor...