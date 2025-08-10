Ben bu değişimi alkışlarım!

Barış Alper'deki değişimi alkışlıyorum… Osimhen ve İcardi'nin olmadığı sezon açılış maçında G.Saray'ı Barış adeta tek başına sırtladı. Mükemmel bir profesyonel olduğunu ve sezona iyi hazırlandığını bizlere gösterdi. İki penaltı golünde soğukkanlı vuruşlar yaptı. Eren Elmalı'ya attırdığı gol öncesi rakibin arkasına yaptığı koşu ve attığı çalım sonrası pası çok mükemmeldi. Barış'ın yaptığı bu hareketler, değişimin bir göstergesiydi. Eskiden olsa Barış, rakipten sıyrıldığında çevre kontrolü yapmadan direkt kaleye vururdu. Eren'i de golü öncesi attığı 70 metrelik koşudan dolayı kutluyorum. G.Antep'in sıcağında ve sahanın kötü zemininde G.Saraylı oyuncular genelde oyunun ve topun hakimiydi. İstedikleri an kendilerini dinlenmeye çektiler, gerektiğinde de vites yükseltip rakip kalede pozisyon buldular. Sallai- Yunus-Sara ve Torreira çalışkanlıkları ile ön plana çıktı, Barış G.Saray'ın hücumdaki tek kozu olduğu gibi çalışkanlığı ile takım arkadaşlarını motive etti. Leroy Sane belki çok ön plana çıkmadı ama Abdülkerim'in uzun pasında rakipten sıyrılması ve top kontrolü mükemmeldi. Bu güzellikleri golle bitirmeliydi. Osimhen ve İcardi geldikten sonra rekabet ortamı da tırmanacaktır ama G.Saray'ın oyunu ve hücum üstünlüğü pozitif anlamda güçlenecektir. Okan hoca rakibe göre bazen tek forvet Osimhen'i bazen de çift forvet olarak İcardi-Osimhen ikilisini tercih edebilir. İcardi, 10 numara gibi oynayıp arkadaşlarına etkili paslar dağıtabilir. Benim düşüncem, yönetim, kısa süre içinde öncelikle kaleci işini bitirmelidir.