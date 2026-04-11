Göztepe, sahasında Galatasaray'a yenilerek altın bir fırsatı kaçırdı. Bu yenilgi için bir çok şey söylenebilir. Fakat üzerinden de geçip, pazar günü Kasımpaşa maçı olduğu için beni rahatsız eden bir konuya değinip bu karşılaşmayı geride bırakacağım. Maçtan önce Galatasaraylı taraftarlar, maçın ardından ise Fenerbahçeli taraftarlar gereksiz polemik yaratmaya çalıştı. Bakın Göztepe, Karşıyaka, Altay, Altınordu ya da Bucaspor. Bu takımlar için destur bellidir. O da İstanbul'a karşı olduklarıdır. Lütfen bu kirli Bizans oyunlarına artık güzel İzmir'in güzide takımlarını dahil etmeyin. Neymiş, Stoilov eski Fenerbahçeli olduğu için Galatasaray'a karşı savaşacakmış. Ya da zaten Galatasaray ile renktaş olduğu ve Terim ile Sepil arkadaş olduğu için Göztepe bilerek yenilmişmiş. Bakın bu takım Türkiye'de hiç bir takımın cesaret edemediği bir organizasyonla İstanbul hegemonyasına kafa tutarak Avrupa bileti için mücadele ediyor. Yani bu takımın ne futbolcularının ne de taraftarlarının sizin suni savaşınızla bir ilgisi yok.

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Göztepe'ye gelecek olursak. Evet altın değerinde bir fırsat kaçtı. Fakat, kalan maçlarda alacağı sonuçlara göre Avrupa hasreti yine de bitebilir. Son gelen haberlere göre Bulgar teknik adam, Kasımpaşa önünde rotasyona gidecek. Mesela Bokele ve Antunes bir maçlık aranın ardından 11'e geri dönecek. Ayrıca Galatasaray maçında formsuz olan Janderson'un yerine Jefferson'un formayı alması bekleniyor. Ki ben artık Jeh'den bir patlama bekliyorum. Kasımpaşa da tam olarak böyle bir maç. Son olarak da Kasımpaşa önünde biraz daha hücumu düşünen bir kadro çıkarmayı düşünen Stoilov'un Miroshi'nin yerine Krastev'i koyması bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte Göztepe'nin orta alandaki yaratıcılığı üst düzeye çıkarıp, oyun sıkıştığı anda da uzaktan şutlarla kilidi açabilmesi mümkün olacak. Sonuç olarak beyaz bir sayfa gerek. Açılacak bu sayfaya doğru hamleler ve planlarla yeni bir tarih yazılabilir